Sony uspostavio saradnju sa kompanijom Manfrotto, vodećim proizvođačem opreme za fotoaparate

Kompanija Sony uspostavila je saradnju sa kompanijom Manfrotto (Lino Manfrotto + Co. SpA), koja dizajnira, proizvodi i prodaje širok asortiman opreme za fotoaparate, kamere i rasvetu namenjenu profesionalnom fotografskom, filmskom, pozorišnom i video tržištu.

U sklopu saradnje, koja će obuhvatiti niz proizvoda – odpremijum modela za profesionalce, do onih namenjenihputnicima i foto-entuzijastima – Manfrotto će u 2018. godinipredstavitii kompletno novu liniju proizvoda razvijenih za Sony α™fotoaparate sa izmenjivim objektivima. U toku je i saradnja o pokretanju nove linijeprofesionalnih proizvoda pod brendovima kompanije „Gitzo“ i „Manfrotto“.

Kroz ovu saradnju, kompanija Sony nastoji da doprinese daljem razvoju digitalne fotografije, stimulisanjem kreativnosti fotografa i snimatelja kroz proširenuponudu dodatne opreme.