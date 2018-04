Sony World Photography Awards 2018 – imamo pobednike!

Svetska organizacija za fotografiju proglasila je pobednike prestižnog takmičenja Sony World Photography Awards 2018 na ceremoniji u Londonu. Laskava titula Fotografa godine, kao i novčana nagrada od 25.000 američkih dolara, pripala je britanskoj umetnici Alis Tomlinson za seriju fotografija Ex-Voto. Žiri je pohvalio njen rad zbog lepe produkcije, tehničke izvrsnosti i emotivne ilustracije hodočašća kao puta otkrivanja i žrtvovanja višoj sili.

Tomlinsonova se našla među deset pobednika kategorija u okviru Profesionalnog takmičenja. Na istom događaju proglašeni su i pobednici Otvorenog takmičenja (najbolja pojedinačna fotografija), kao i pobednici Studentskog takmičenja i Takmičenja za mlade.

Svi pobednici su na ceremoniji dodele nagrada dobili Sony digitalnu opremu za snimanje, a njihovi radovi će biti objavljeni u pobedničkoj knjizi i predstavljeni javnosti u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2018 u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu. Ceremoniji je prisustvovala i fotografkinja Kandida Hofer, kojoj je uručena Nagrada za izuzetan doprinos fotografiji.

Fotografkinja godine – Alis Tomlinson, Velika Britanija

Ex-Voto, pobednički rad fotografkinje iz Londona Alis Tomlinson (43), obuhvata formalni portret, pejzaž velikog formata i male detaljne slike mrtve prirode „ex-voto” (žrtava religijske predanosti) koje se nalaze na mestima hodočašća u Lurdu (Francuska), Balivorniju (Irska) i Grabarki (Poljska).

Fotografkinja uglavnom istražuje teme životne sredine, pripadanja i identiteta. Nedavno je diplomirala na master studijama Antropologije putovanja, turizma i hodočašća i dobitnica je mnogih nagrada za fotografiju.

Fotograf godine u Otvorenom takmičenju – Veselin Atanasov, Bugarska

Atanasovova fotografija Rana jesen (Early Autumn) izabrana je za najbolju pojedinačnu fotografiju na svetu, za koju je nagrađen sa 5.000 američkih dolara. Ovaj IT stručnjak je samouki fotograf koji je počeo da fotografiše 2014. godine. Pobednička fotografija predstavlja jesen u Nacionalnom parku Centralni Balkan.

Pobednici i finalisti Profesionalnog takmičenja

Od pronicljivog dokumentovanja kulturnih i političkih događaja širom sveta do predstavljanja sveta prirode, žiri je odabrao dela sledećih autora za najbolje serije fotografija na svetu.

Arhitektura: Đanmaria Gava (Gianmaria Gava), Italija

Drugo mesto: Edgar Martins (Edgar Martins), Portugal

Treće mesto: Korentin Folen (Corentin Fohlen), Francuska

Savremena pitanja: Frederik Lernerid (Fredrik Lerneryd), Švedska

Drugo mesto: Margaret Mičel (Margaret Mitchell), Britanija

Treće mesto: Alfio Tomazini (Alfio Tommasini), Švajcarska

Kreativnost: Florijan Ruiz (Florian Ruiz), Francuska

Drugo mesto: Patricija Kufus (Patricia Kühfuss), Nemačka

Treće mesto: Eduardo Kastaldo (Eduardo Castaldo), Italija

Aktuelni događaji i vesti: Mod Samsul Mod Said (Mohd Samsul Mohd Said), Malezija

Drugo mesto: Luis Henri Agudelo Kano (Luis Henry Agudelo Cano), Kolumbija

Treće mesto: Rasmus Flint Pedersen (Rasmus Flindt Pedersen), Danska

Otkriće: Alis Tomlinson (Alys Tomlinson), Britanija

Drugo mesto: Antonio Đibota (Antonio Gibotta), Italija

Treće mesto: Maria Petrenko (Maria Petrenko), Ukrajina

Pejzaž: Luka Lakoteli (Luca Locatelli), Italija

Drugo mesto: Roan Rajli (Rohan Reilly), Irska

Treće mesto: Tomaž Padlo (Tomasz Padlo), Poljska

Svet prirode i Divljina: Rozelena Ramistela (Roselena Ramistella), Italija

Drugo mesto: Mič Dobrouner (Mitch Dobrowner), SAD

Treće mesto: Vibke Has (Wiebke Haas), Nemačka

Portret: Tom Oldam (Tom Oldham), Britanija

Drugo mesto: Anuš Babađanijan (Anush Babajanyan), Jermenija

Treće mesto: Endru Kilti (Andrew Quilty), Australija

Sport: Balaš Gardi (Balazs Gardi), Mađarska

Drugo mesto: Benam Savi (Behnam Sahvi), Iran

Treće mesto: Mateo Armelini (Matteo Armellini), Italija

Mrtva priroda: Edgar Martins, Portugal

Drugo mesto: Tristan Spinski (Tristan Spinski), SAD

Treće mesto: Verner Anderson (Werner Anderson), Norveška

Mladi fotograf godine – Megan Džonson, SAD, 16 godina

U kategoriji za fotografe od 12 do 19 godina, Džonsonova je nagrađena za fotografiju Still. Snimljena na litici blizu njene kuće u Konektikatu, crno bela fotografija obuhvata složenost i zamršenu samoću sa kojom se fotografkinja susreće u svakodnevnom životu.

Student fotograf godine – Samjuel Bolduk, Kanada, 20 godina

Bolduk je odabran u kategoriji studenata za seriju fotografija pod nazivom Teret (The Burden). Njegov rad prelepo ilustruje fizički teret plastičnog otpada u životnoj sredini i ističe koliko je hitna potreba da se zaustavi zagađenje. Bolduk je predstavljao koledž Matan iz Kvebeka, za koji je i osvojio Sony fotografskу opremu u vrednosti od 30.000 evra.

Nagrada za izuzetan doprinos fotografiji – Kandida Hofer

Kao jedna od vodećih svetskih savremenih fotografa, nemačka umetnica Kandida Hofer poznata je po svojoj preciznoj metodologiji i tehnici. Njeni moćni portreti velikih, praznih enterijera deo su najvećih zbirki širom sveta. Nagrada je svojevrsno priznanje umetnici za njen doprinos fotografiji.

Sony World Photography Awards je najraznovrsnije svetsko fotografsko takmičenje koje je osnovala Svetska organizacija za fotografiju. Na 11. izdanje pristiglo je rekordnih 320.000 fotografija autora iz preko 200 država, koje predstavljaju neke od najboljih savremenih fotografija snimljenih u toku prethodne godine. Godišnja izložba u Londonu okuplja najbolje afirmisane fotografe, kao i nove talente iz čitavog sveta, omogućujući pobednicima i fotografima koji su se našli u užem izboru priliku da predstave svoj rad na međunarodnoj sceni. Prijave za Sony World Photography Awards 2019 biće otvorene 1. juna ove godine i potpuno su besplatne na www.worldphoto.org.

Sony World Photography Awards

Cilj Sony World Photography Awards je da se izgradi platforma za kontinuirani razvoj kulture fotografije. Nagrade to čine tako što odaju priznanje velikim dostignućima u fotografiji kroz Nagradu za izuzetni doprinos fotografiji, kao i kroz otkrivanje i promovisanje novih talenata, bilo u profesionalnom, otvorenom, juniorskom ili studentskom takmičenju. Kompanija Sony je posvećena podršci fotografije na globalnom nivou. To se manifestuje ne samo kroz nagrade, već i kroz značajna bespovratna sredstva za razvoj ličnih projekata – pobednicima takmičenja u kategoriji studenata u iznosu od 3.500 dolara, a u kategoriji profesionalaca 7.000 dolara.