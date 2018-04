Spoj modela i murala: Nikon i fotografkinja Džulija Kenedi iznose modu na ulice

U novom nizu fotografija, koji je Nikon danas objavio, modna fotografkinja Džulija Kenedi (Julia Kennedy) kombinuje dva standardna vida umetnosti spajajući svet mode sa najimpresivnijom uličnom umetnošću Londona.

U radu sa francuskom stilistkinjom Kolin Bah (Coline Bach), Džulija je koristila brzinu i rezoluciju najnovijeg D-SLR fotoaparata kompanije Nikon, D850, kao i raznovrsne NIKKOR objektive, za beleženje dinamike i brzog ritma užurbanog gradskog života, pridajući mu ujedno ekstravaganciju modne industrije.

Ovaj ekskluzivni niz fotografija iz osam delova odražava Džulijin stav o običajima da moda ne treba da se ograničava na modne piste, već ima svoje mesto u svim okruženjima. Njene slike se fokusiraju na živopisne boje, bogatu teksturu i pokret, dok stil i rekviziti služe za postavljanje modela u kontekst najfinijih murala Severnog i Istočnog Londona.

Prilikom komentarisanja projekta Džulija Kenedi je izjavila: „London je u svetu poznat po modnim trendovima i upečatljivoj uličnoj umetnosti, a ja sam u stalnoj potrazi za uzbudljivim bojama i teksturama. Brzina, visoka rezolucija i osetljivost na svetlost modela D850 su mi omogućile da zabeležim sve pokrete, detalje i boje u svakoj sceni – kreirajući osećaj uzbuđenja u tim svakodnevnim gradskim okruženjima.“

Džulija je snimila niz slika pomoću sledeće opreme:

· D850 – najnoviji D-SLR fotoaparat pune slike kompanije Nikon, ima 45 megapiksela izvanredne rezolucije, neverovatan dinamički opseg, kontinualno fotografisanje brzinom od 7 fps* pri punoj rezoluciji i vrhunski ISO opseg, zahvaljujući kojima pruža pobedničku kombinaciju brzine, detalja i preciznosti.

· AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR – idealni zum objektiv sa rasponom od širokougaonog do srednjeg telefoto pokrivanja. Veliki otvor blende objektiva od f/2,8 omogućava izuzetne performanse u uslovima slabog osvetljenja i ujednačenu ekspoziciju u celom opsegu zuma. Smanjenje vibracije umanjuje podrhtavanje fotoaparata i omogućava fotografisanje pri brzinama zatvarača sporijim i do četiri stepena.

· AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED – objektiv izuzetno širokog ugla i velike blende ima sloj nano kristala koji smanjuje duh efekat i odblesak. Pruža oštrinu u svim delovima slike koja prevazilazi oštrinu ekvivalentnih objektiva sa fiksnom žižnom daljinom.

· AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED – brzi osnovni objektiv FX formata sa ultraširokom žižnom daljinom od 20 mm i svetlim maksimalnim otvorom blende od f/1,8. Ovo je lagan i svestran izbor objektiva za kreativne fotografe koji žele da preuveličaju perspektive.