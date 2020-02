Stiže nam Canon EOS R5

Canon Inc. najavljuje razvoj modela EOS R5, fotoaparata punog kadra bez ogledala baziranog na revolucionarnom EOS R sistemu. Razvijen uz povratne informacije od klijenata i potrebe tržišta na umu, EOS R5 ima veliku brzinu bez premca, veliku rezoluciju, 8K video i neprikosnovenu stabilizaciju slike – što fotografima i stvaraocima filmova omogućava da snažnije pomere granice kreativnosti i da zabeleže akciju bolje nego ikada do tada.

Brzo i prvoklasno beleženje slike

Potvrđujući Canon-ovu posvećenost EOS R sistemu i obezbeđivanju inovativnih proizvoda fotografima i stvaraocima filmova, EOS R5 pruža drastičnu promenu u performansama, uz neverovatnih 12 slika u sekundi koristeći mehanički zatvarač, dok elektronski zatvarač pruža 20 slika u sekundi. Kombinacija brzine i rezolucije ovog fotoaparata postaviće nove standarde, kako bi aparate bez ogledala načinio savršenim izborom za svakoga, od fotografa venčanja do fotografa divljih životinja.

Canon-ova izvanredna tehnologija optičke stabilizacije slike i superiorna elektronska komunikacija između objektiva i fotoaparata dolazi do izražaja u ovom najnovijem dodatku EOS R porodici. EOS R5 podiže na novi nivo najsavremeniju tehnologiju razvijenu za ovu liniju proizvoda, tako što uključuje novi sistem stabilizacije slike u fotoaparatu koji je razvio Canon – koji radi u kombinaciji sa sistemom stabilizacije u objektivu, osiguravajući da je sadržaj slika i video zapisa zabeležen bez podrhtavanja, bez obzira na situaciju.

Obezbeđivanje budućnosti video sadržaja

EOS R5 savršen je fotoaparat za one koji žele da izdvoje svoj video sadržaj i fotografije od drugih. Omogućavajući beleženje 8K video zapisa u kinematografskom kvalitetu dostupnog u širem opsegu scenarija, EOS R5 je odgovor na rastuću potražnju za video snimcima visoke rezolucije i visokog kvaliteta u okviru svih žanrova. Pružajući četiri puta veću rezoluciju od trenutnog standarda u industriji od 4K, ovaj fotoaparat omogućava stvaraocima da snimaju široko u 8K i da, kada je to potrebno, iseku zapis za 4K izlaz.

Richard Shepherd, stariji marketing menadžer za profesionalne proizvode, rekao je: „Uvereni smo da će EOS R5 uzdrmati globalno tržište aparata bez ogledala i uzbuđeni smo što ćemo videti da će fotografi i stvaraoci filmova biti u stanju da snimaju pomoću ovog novog, izvanrednog uređaja u svojim rukama.

Ovaj fotoaparat ističe našu posvećenost aparatima bez ogledala i potrebi da se obezbedi budućnost fotografije i stvaranja filmova. Inovativni EOS R sistem smo pustili u prodaju u septembru 2018. uz niz RF objektiva i EOS R, nakon čega je usledilo još RF objektiva, EOS RP i EOS Ra. EOS R5 će postati novi vodeći Canon fotoaparat bez ogledala, koji pruža izvanredan kvalitet slike i beleženja video zapisa.“

Brze mogućnosti komunikacije u pokretu

Pošto je isporuka sadržaja jednako važna kao i beleženje slika i video zapisa, EOS R5 će podržavati automatsko prenošenje datoteka slika sa uređaja na image.canon cloud platformu. Ovaj automatski prenos slika olakšava korisnicima da istog trenutka gledaju svoj sadržaj na drugim uređajima kada su u pokretu. Pored toga, EOS R5 takođe ima dvostruke slotove za karticu radi veće pogodnosti.

Danas Canon takođe najavljuje puštanje u prodaju objektiva RF 24-105mm F4-7.1 IS STM – najnovijeg objektiva koji se pridružuje Canon-ovoj liniji proizvoda za EOS R sistem. Canon razvija ukupno devet RF objektiva koji su zakazani za puštanje u prodaju tokom 2020, uključujući RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM i kompatibilni Extender RF 1.4x i Extender RF 2x.