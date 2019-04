Vodootporan i spreman za igru: upoznajte novi Nikon Coolpix W150

Nikon predstavlja najnovijeg člana porodice COOLPIX, model COOLPIX W150 koji je uvek spreman za zabavu. Ovaj kompaktni avanturistički fotoaparat otporan na vodu, udar, niske temperature i prašinu, napravljen je tako da možete da ga nosite svuda i da vam ponudi rad bez ikakvih peripetija.

Od snežnih pejzaža do podvodnih scena, COOLPIX W150 se toliko lako koristi da svako može da snimi izvanredne fotografije i video zapise. Režim podvodnog kadriranja lica osigurava sjajne snimke u bazenu ili na ronjenju do dubine od 10 m. Uz to, fotoaparat je otporan na udare do 1,8 m, pa neće biti strašno ako vam ispadne dok ste na porodičnom odmoru ili na zabavi. CMOS senzor kompanije Nikon koji ima dobre performanse pri slabom osvetljenju i precizni NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 3x daju prelepe oštre slike. Namensko video dugme vam omogućava lak i direktan prelazak na snimanje Full HD filmova sa stereo zvukom.

U zabavne funkcije spadaju veliki broj ugrađenih fotografskih efekata koji se lako dodaju i opcionalni interaktivni Meni raznovrsnosti za decu. Uključite ga i korisnici će moći da prilože glasovne poruke uz fotografije, aktiviraju razigrane ekrane dobrodošlice, animiraju projekcije slajdova i još toga. Vodootporna dodatna oprema, kao što je lako uočljiv plutajući kaiš kompanije Nikon, štiti vaš fotoaparat. Aplikacija SnapBridge omogućava jednostavno deljenje najboljih snimaka ili daljinsko fotografisanje pomoću pametnog uređaja.

Ines Bernardes, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, navodi: „COOLPIX W150 je sjajan vodootporan fotoaparat za ciljanje i fotografisanje. Deca mogu da se slikaju i zabavljaju, a roditelji ne moraju da brinu za fotoaparat; osim toga, dostupan je brojnim živopisnim bojama. Ako idete na vikend sa prijateljima, ovo je fotoaparat koji je uvek spreman za pokret.“

Pregled ključnih karakteristika

Vodootporan do 10 m | Otporan na udar do 1,8 m | Otporan na niske temperature do -10 °C | Otporan na prašinu. Izuzetna lakoća fotografisanja uz COOLPIX kome pad ne može ništa, koji izvrsno radi na niskim temperaturama i koji prosto briljira na zabavama uz bazen.

Režim podvodnog kadriranja lica.: Fotoaparat snima do četiri fotografije svaki put kad detektuje lice.

Uvek prelepi rezultati. CMOS senzor koji ima dobre performanse pri slabom osvetljenju, precizni NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 3x i Dynamic Fine Zoom od 6x za dodatni domet.¹

Sjajni filmovi. Fotoaparat snima Full HD (1080p/30 fps) video segmente sa stereo zvukom.

Lakoća korišćenja po principu „naciljaj i fotografiši”. Postavke se automatski optimizuju. Veliki LCD ekran sa sprečavanjem odsjaja nudi jasnu vidljivost, čak i pod vodom.

Zabavni Meni raznovrsnosti. Korisnici mogu da fotografišu pomoću jednostavnog interfejsa menija ili da uključe Meni raznovrsnosti koji je prepun interaktivnih funkcija.

SnapBridge kompatibilnost

Aplikaciju SnapBridge za iOS i Android kompanije Nikon morate da instalirate na kompatibilnom pametnom uređaju da biste mogli da je koristite sa ovim fotoaparatom.