GeForce gameri dobijaju drajvere specijalno za igru World of Warcraft: Battle for Azeroth!

NVIDIA je danas objavila nove Game Ready drajvere za World of Warcraft: Battle for Azeroth. Najnoviji drajveri takođe donose i najbolje gameplay iskustvo za igru Monster Hunter: World.

Game Ready drajvere koji će PC igračima omogućiti najbolje moguće iskustvo, NVIDIA objavljuje na dan lansiranja igre. Inženjeri kompanije radili su do poslednjeg minuta kako bi performance optimizovali za savršeno glatko gameplay iskustvo. Kao dodatni pokazatelj kvaliteta svi Game Ready drajveri su i WHQL-sertifikovani od strane Microsofta.

Download Game Ready drajvere:

https://www.geforce.com/drivers