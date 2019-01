Gorenje Wave Active mašine nagrađene za inovativnost

Nakon prošlogodišnjeg prestižnog Red Dot priznanja za dizajn, u 2019. godini stiže još jedna potvrda kvaliteta za Gorenje WaveActive mašine za pranje i sušenje veša.

WaveActive linija osvojila je najveću internacionalnu nagradu u domenu tehnološke inovativnosti – Plus X nagradu 2018/19 za inovacije i izvrsnost brenda, kao savršen spoj novih tehnologija, lakoće upravljanja, vrhunskog dizajna i najviših ekoloških standarda.

WaveActive mašine za pranje i sušenje veša odlično su se pokazale i na potrošačkim testovima nedavno sprovedenim u Nemačkoj od strane ETM Testmagazina, specijalizovanog za nezavisno testiranje proizvoda već više od 15 godina.

U ovom detaljnom testu i evaluaciji, oba uređaja su dobila ocenu veću od 90%, zbog čega ih ETM Testmagazin preporučuje potrošačima kao ekonomične i, zbog primene novih tehnologija jonizacije, visoko efikasne uređaje.

Gorenje WaveActive mašina za pranje veša, sa kapacitetom od 8kg i PowerDrive inverter motorom, istakla se svojim EcoCare funkcijama za dodatne uštede energije, TimeCare opcijom za brže pranje, i DoseAid-om koji preporučuje optimalnu količinu deterdženta na osnovu izabranih programa pranja.

Gorenje WaveActive mašina za sušenje veša, takođe kapaciteta 8 kg i uz A+++ ocenu za energetsku efikasnost, posebno se izdvojila izvanrednom sposobnošću sušenja. Korisnici koji su učestvovali u testiranju pozitivno su ocenili IonRefresh program koji koristi jone za efikasno eliminisanje mirisa iz veša, osvežavajući ga bez pranja, kao i IonTech funkciju koja doprinosi značajno manjem gužvanju veša posle ciklusa sušenja, čime i peglanje postaje jednostavnije, ako ne i suvišno.

Rezultati testiranja oba uređaja pokazali su da korisnici veliki naglasak stavljaju na besprekornu proizvodnju i lakoću upravljanja novim tehnološkim rešenjima koja odlikuju WaveActive liniju mašina za pranje i sušenje veša, a što je u skladu su sa sloganom kompanije Gorenje – „Life Simplified“ – jednostavniji i kvalitetniji život uz Gorenje kućne aparate.