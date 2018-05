Hisens objavio ponudu za preuzimanje Gorenja

Kompanija “Hisens Luksemburg aparati za domaćinstvo”, koja posluje u sastavu kineske Hisens grupe, objavila je danas ponudu za preuzimanje preostalih 67 odsto vlasničkog udela u slovenačkom Gorenju po ceni od 12 evra po akciji.

Ponuda za preuzimanje je objavljena u današnjem broju ljubljanskog dnevnika Delo i otvorena je do 26. juna, prenosi slovenačka agencija STA.

Hisens, koji već poseduje 32,95 odsto akcija Gorenja, javno je izrazio svoju nameru za kupovinu kompanije iz Velenja 11. maja.

Gorenje je tražilo strateškog partnera kako bi podržalo svoje napore za dugoročni i održivi rast i razvoj.

Pre nego što je Hisens ušao u Gorenje, najveći pojedinačni vlasnici kompanije bili su državni fond KAD (16,37 odsto vlasničkog udela), zatim Međunarodna finansijska korporacija, članica grupe Svetske banke (11,8%) i Panasonik (10,74%).

KAD neće prodati svoj udeo, jer nacionalnom strategijom za upravljanje imovinom Gorenje nije predviđeno za prodaju.

Hisens je jedan od najvećih svetskih proizvođača tv i kućnih aparata sa proizvodnim pogonima širom sveta, uključujući i Evropu. Prema podacima sa sajta kompanije, Hisens zapošljava oko 75.000 ljudi u više od 20 ogranaka u svetu.