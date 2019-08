HONOR najavljuje novu strategiju i gejming aksesoare na Gamescon-u

Kompanija HONOR, jedan od vodećih svetskih brendova pametnih telefona, zvanično je predstavila svoju novu gejming strategiju na Gamescom 2019 sajmu. Sa ciljem da unapredi svet gejminga kroz bolju tehnologiju, e-sport i zajedničku saradnju sa programerima i kreatorima video igrica, kompanija HONOR se pozicionirala na na čelu gejming industrije tako što je razvila moćnu gejming tehnologiju na svojim pametnim telefonima, inovativne dodatke, planove za e-sport, kao i neprevaziđenu saradnju sa programerima.

Više od pametnih telefona, više od programiranja, više od gejminga

Kao brend koji je namenjen mladim korisnicima i onima koji se osećaju mlado, HONOR podiže svoju gejming tehnologiju na viši nivo, fokusirajući se na tri aspekta: „Više od pametnih telefona, Više od programiranja, više od gejminga”.

Ova promena desila se nekoliko nedelja nakon što je počela globalna prodaja HONOR 20 PRO modela, čime je korisnicima na tržištu obezbeđen izuzetno moćan telefon za gejming. Uz Kirin 980 procesor, bateriju kapaciteta 4.000 mAh potpomognutu veštačkom inteligencijom, 8GB memorije i 256GB skladišnog prostora, ovaj uređaj je okarakterisan kao „gejming mašina“ koja bez ikakvih problema može da pokrene i najzahtevnije video igrice.

HONOR 20 PRO takođe poseduje GPU Turbo 3.0, tehnologiju za optimizaciju gejming iskustva koja unapređuje grafiku, procesorsku snagu i potrošnju energije na preko 30 video igrica. Naslove kao što su Arena of Valor, PUBG i drugi, korinsici mogu da iskuse u 60 frejmova u sekundi uz HONOR 20 PRO. Grafenski sistem hlađenja omogućuje dugotrajno i besprekorno gejming iskustvo, čak i nakon nekoliko sati igranja.

Više od gejmpleja: HONOR GamePad

HONOR veruje da gejmeri žele više od običnog pametnog telefona kako bi uživali u svojim gejming navikama. U drugoj polovini 2019. godine, HONOR će početi sa prodajom HONOR GamePad dodatka u zapadnoj Evropi. Ovaj dodatak će gejmerima omogućiti da dodaju fizički kontroler i tako unaprede svoje gejming iskustvo. HONOR Gamepad ima 6 tastera, povezuje se preko bluetooth veze i obezbeđuje dodatni kapacitet baterije od 400mAh, pri čemu je moguće produžiti trajanje baterije preko USB-tip-C kabla. HONOR GamePad je kompatibilan sa bilo kojom video igricom koja podržava aksesoare koji se povezuju preko bluetooth konekcije. Konfiguracija tastera je moguća unutar same aplikacije/igrice.

Više od programiranja: HONOR mladim korisnicima širom sveta obezbeđuje implamentaciju najsavremenije tehnologije sa ciljem unapređenja gejming iskustva. HONOR View20 je jedan od telefona na kojem je primetna saradnja brenda sa gejmerskim kompanijama, sa ciljem kreiranja igrica koje se mogu kontrolisati pomoću pokreta, kao što su „Fancy Skiing“ i „Fancy Darts“. Ovo iskustvo je omogućeno preko TOF 3-D kamere, koja takođe podržava USB-HDMI konekciju, za bolje iskustvo. Kako bi omogućila nastanak većeg broja ovakvih video igrica, kompanija HONOR će sarađivati sa određenim gejmerskim kompanijama, kako poznatim tako i onim koje su tek u usponu, i obezbediđe API pristup kako bi bilo moguće razviti video igrice sa ovakvom tehnologijom.

Više od gejminga: Pored gejming dodataka i unapređene saradnje sa programerima i kreatorima video igrica, HONOR će gejmerima omogućiti još bolje iskustvo tako što će na svojim pametnim telefonima imati pre-instalirane igrice koje će na najbolji mogući način koristiti snagu HONOR telefona. Igrice će se nalaziti u folderu „Gaming Arena” i obezbediće superiorno gejming iskustvo za korisnike.

E-Sport mogućnosti za gejmere širom sveta

Usled činjenice da se 18 odsto fanova HONOR brenda deklariše kao gejmeri, HONOR ozbiljno razmišlja da uže u svet e-sporta tako što će sklopiti partnerstvo sa nekim od poznatih igrača, kao i kroz organizaciju međunarodnih takmišenja. Više informacija o ovoj ideji biće dostupno u drugoj polovini 2019. godine.