HONOR predstavio u Barseloni svoj inteligentan i integrisan ekosistem pametnih uređaja

Kompanija HONOR predstavila svoj inteligentan i integrisan ekosistem pametnih uređaja koji čine pametni telefoni HONOR 9X Pro i HONOR View 30 Pro, prvi modeli opremljeni Huawei AppGallery prodavnicom, jednom od tri najveće prodavnice sa aplikacijama, kao i HONOR MagicBook porodica laptopova, personalizovani kaiševi za HONOR MagicWatch 2 pametni sat i HONOR Magic Earbuds slušalice.

Kompanija HONOR, predstavila je juče u Barseloni nove uređaje iz svog portfolija, koji predstavljaju sastavni deo IoT strategije kompanije. Pametni telefon HONOR 9X Pro prvi je HONOR telefon sa predinstaliranom Huawei AppGallery prodavnicom, i upravo on predstavlja prekretnicu u svetu inteligentnog mobilnog ekosistema za HONOR korisnike. Kompanija HONOR takođe je najavila i globalnu dostupnost pametnog telefona HONOR View 30 Pro, prvog HONOR pametnog telefona opremljenog Kirin 990 5G procesorom, zatim novu HONOR MagicBook seriju laganih laptopova snažnih performansi, kao i HONOR Magic Earbuds slušalice za sve ljubitelje fitnesa i sporta. Pored toga, kompanije je objavila i informaciju da će HONOR MagicWatch 2 od sada imati i dodatne opcije za personalizaciju putem nove linije kaiševa „EasyFit“, ali i nove opcije za praćenje zdravstvenih parametara korisnika. Jedan od glavnih ciljeva kompanije jeste da kroz lansiranje novih i inovativnih uređaja kreira jedinstveni pametni ekosistem za mlade korisnike širom sveta.

Prema podacima istraživanja „Pametan život u Evropi“, očekuje se da će do 2023. godine broj isporuka pametnih uređaja u Evropi premašiti 500 miliona, što je skoro 70 miliona više u poređenju sa 2019. godinom. Očekivano je da će u periodu između 2020. i 2023. godine godišnji rast tržišta pametnih uređaja u Evropi iznositi više od 3,5 odsto, pri čemu će pametni zvučnici i druga audio oprema biti kategorije koje će ostvariti najveći rast.

„Naš jedinstven portfolio pametnih i inovativnih uređaja unapredio je naš IoT ekosistem i kreirao jedinstveno i napredno korisničko iskustvo za mlade ljude širom svet“, izjavo je Džordž Žao (George Zhao), predsednik kompanije HONOR. „Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo Canalys, 41 odsto ispitanika izjavilo je da sa sobom ima više od jednog pametnoh uređaja kada su na poslu ili u pokretu, a da taj procenat raste do 68 odsto kada se nalaze kod kuće. Ovaj trend ukazuje na povećanu potražnju za pametnim i digitalnim iskustvima, a upravo je HONOR brend koji ima kapacitet da zadovolji potrebe korisnika po tom pitanju.”

HONOR 9X Pro

Izvanredno korisničko iskustvo sa ekskluzivnim aplikacijama preko Huawei AppGallery prodavnice

Opremljen najsavremenijim Kirin 810 AI procesorom, trostrukom kamerom rezolucije 48MP i HONOR FullView ekranom dijagonale 6,59 inča, HONOR 9X Pro obezbeđuje korisnicima izuzetno iskustvo, sa značajnim unapređenjima performansi, gejminga i kamere. Pored toga, grafička jedinica unapređena je Mali-G52 tehnologijom koja omogućuje Kirin Gaming+, opciju koja pruža mogućnost boljeg gejming iskustva, u kombinaciji sa sistemom za tečno hlađenje koji utiče na manje zagrevanje telefon prilikom intenzivnog korišćenja.

Preko Huawei AppGallery prodavnice, HONOR 9X Pro korisnicima omogućuje pristup brojnim aplikacijama iz oblasti fitnesa, zabave, muzike, fotografije i drugih. Uz pomoć ove bezbedne platforme, korisnici mogu jednostavno i bezbedno da preuzimaju aplikacije koje dopunjuju njihov digitalni život.

HONOR View 30 Pro

5G tehnologija, revolucionarna Matrix kamera za neverovatne fotogarfije i video snimke profesionalnog kvaliteta

Opremljen revolucionarnom 5G tehnologijom i najsavremenijim Kirin 990 procesorom, HONOR View 30 korisnicima pruža najbolje 5G iskustvo u industriji, budući da im omogućuje da koriste 5G tehnologiju za pametna domaćinstva, putovanja ili gejming. Telefon je opremljen i SuperSensing trostrukom kamerom koju čine glavni senzor Sony IMX600 rezolucije 40MP, super-širokouganoi senzor rezolucije 12MP sa Cine-Lens tehnologijom, kao i telefoto senzor rezolucije 8MP. Ne samo da će ova jedinstvena Matrix kamera obezbediti vrhunske fotografije, već će korisnicima uz Cine-Lens 16:9 senzor biti omogućeno da kreiraju video snimke profesionalnog kvaliteta.

HONOR MagicBook 14/15

Tanki i lagani laptopovi, sa kapacitetom baterije i do 10 sati

Predstavljanjem HONOR MagicBook serije uređajae, koju čine HONOR MagicBook 14 i HONOR MagicBook 15, obeležen je premijerni „ulazak“ kompanije na tržište PC računara. Ovaj laptop dostupan je u sivoj (Space Gray) i srebrnoj (Mystic Silver) boji, a karakteriše ga kompaktan, tanak i lagan dizajn. Sa ciljem da zadovolji potrebe savremenih mladih korisnika koji su uvek u pokretu, HONOR MagicBook 14 može se pohvaliti baterijom koja ima kapacitet rada i do 10 sati na jednom punjenju, a takođe poseduje i kompaktan Type-C brzi punjač od 65W. Računar poseduje FullView ekran sa tankim ivicama, kao i snažan procesor koji mu obezbeđuje izuzetne performanse i unapređenu grafiku, a ne treba zaboraviti ni mogućnost jednostavnog povezivanja sa ostalim HONOR pametnim uređajima.

Privatnost je stavka koja je podjednako bitna kao dizajn i performanse rečunara. Zbog toga je HONOR MagicBook serija računara opremljena pop-up veb kamerom koja je diskretno sakrivena ispod tastera za kameru na tastaturi. Korisnici jednostavno mogu da pritisnu na taster kada žele da se kamera „izvuče“ i bude spremna za korišćenje. Na taj način su korisnici zaštićeni od neovlašćenog korišćenja njihove kamere i špijuniranja.

HONOR MagicWatch 2: EasyFit kaiševi i nove funkcije

Jedan od noviteta koje je kompanija HONOR takođe danas predstavila jesu EasyFit kaiševi za personalizaciju HONOR MagicWatch 2 pametnog sata, a koji će biti dostupni u 2 veličine – 46mm i 42mm. Korisnicima će biti dostupno 8 novih boja i materijala, tako da mogu da personalizuju sat u skladu sa konkretnim modnim stilom ili dnevnim aktivnostima. Sportski gumeni kaiš biše dostupan u sledećim nijansama: jarko žuta, maslinasto zelena, koralno plava, nebo plava, lila i kamelija roze, dok će kožni kaiševi biti dostupni u nijansama šumsko zelene i magično ljubičaste.

Jedna od novina na HONOR MagicWatch 2 pametnom satu jeste i unapređen SpO2 monitor, koji će zaljubljenicima u sport omogućiti da prate nivo zasićenosti krvotoka vazduhom tokom vežbanja. HONOR MagicWatch 2 će dobiti ovu nadogradnju SpO2 monitora preko over-the-air softvera, krajem marta 2020. godine.

HONOR Magic Earbuds: Novi korak u evoluciji bežičnih slušalica

HONOR je u Barseloni takođe predstavio i bežične slušalice HONOR Magic Earbuds, uređaj kreiran za sve ljubitelje sporta i fitnesa. Ovaj uređaj, uz kombinaciju hibridne tehnologije za eliminaciju spoljašnjeg zvuka i savršenog „ležanja“ u ušnoj školjki, predstavlja idealnog partnera tokom svake vrste fizičkog napora, treninga ili sportske aktivnosti. Slušalice poseduju trostruki mikrofon koje korisnicima pružaju vrhunski kvalitet poziva i multimedijalnog sadržaja, a ljubitelji muzike će posebno biti oduševljeni kvalitetom basova.