HP inovacije u segmentu štampe i printera

Kompanija HP Inc. nastavlja da iznova osmišljava pametnu štampu sa dva štampača velikog kapaciteta: HP Neverstop Laser, dizajniran za vlasnike malih preduzeća na novim tržištima i redefinisani HP Smart Tank za kućne korisnike.

HP-ova revolucija tehnologije sa rezervoarom: HP Neverstop

HP Neverstop Laser je potpuno novi laserski štampač sa brzim punjenjem koji preduzetnicima omogućava uštedu vremena. Uz sistem dopune, prvi te vrste, koji omogućava korisnicima da zamene toner za nekoliko sekundi, HP Neverstop Laser vlasnicima malih preduzeća omogućava vođenje poslovnih procesa uz uštedu vremena i novca na štampi.

„U skorašnjoj globalnoj studiji 75% vlasnika malih preduzeća u Evropi navelo je da je njima potreban štampač koji zahteva minimalni napor prilikom podešavanja i održavanja“, rekla je Sara Majkić, menadžerka HP kategorije proizvoda za štampu za Adrijatik region. „Eliminisanjem uobičajenih prekida u štampanju uz pomoć naprednih inovacija i digitalne integracije, HP Neverstop Laser daje preduzetnicima kompetitivnu prednost koja pretvara njihovu strast u uspešan posao.“

HP Neverstop Laser odlikuje se održivim dizajnom sa više od 25 odsto reciklirane plastike, dok je komplet za dopunu tonera napravljen od 75 odsto reciklirane plastike, mereno po težini.

Ključne karakteristike:

000 stranica bez prekida 6 Štampanje 5.000 stranica „direktno iz kutije“ gotovo bez ikakvih prekida, idealno za štampu velike količine stranica

Ponovno punjenje tonera za nekoliko sekundi, bez nereda Revolucionarni sistem snabdevanja vam pruža brzo i lako ponovno punjenje tonera za 15 sekundi 2 bez pravljenja nereda

Originalni HP kvalitet uz neverovatne uštede Originalni HP kvalitet i pouzdanost stranu za stranom uz uštedu od čak 80 odsto 4 na HP originalnom toneru

Povezivanje i mobilnost Lako mobilno skeniranje i štampanje uz pomoć najbolje u klasi aplikacije za štampanje, HP Smart App 12



HP predstavio novi HP Smart Tank

Lansiran je i novi HP Smart Tank, koji pruža najbolje iskustvo u klasi uređaja sa rezervoarom za mastilo1. Napravljen za privatne i poslovne korisnike sa potrebama za štampom u kućnim uslovima, HP Smart Tank karakteriše nova tehnologija rezervoara sa mastilom koja štedi vreme i pruža najbolji kvalitet štampe u odnosu na bilo koji uređaj sa rezervoarom za mastilo iz svoje klase.7

Ključne karakteristike HP Smart Tank 500/600 serije:

Stranice u boji bez prekida 13 Štampanje 18.000 crno-belih i 8.000 strana u boji „direktno iz kutije“ gotovo bez ikakvog prekida – savršeno za štampu velikog obima Dovoljno mastila, koje proizvodi vodeći u svetu proizvođača štampača 14 , za do 3 godina štampanja

Pouzdano štampanje velikim brzinama Do 38 odsto brže štampanje 8 i brža konekcija na dvokanalni Wi-Fi

Intuitivne funkcije koje štede vreme Integrisani rezervoar sa automatskim senzorom mastila, koji vas obaveštava pre nego što se potroši mastilo Eliminišite korake u ponavljajućim zadacima pomoću prilagođenih prečica na vašem telefonu ili štampaču preko HP Smart Tasks Automatic Document Feeder (automatski uvlakač papira), kapaciteta 35 strana, omogućava korisnicima da rade brzo i bez korišćenja ruku ID Copy omogućava korisnicima jednostavno kopiranje obe strane lične karte i sličnih dokumenata na jednu stranu papira

Povezivanje i mobilnost Jednostavno mobilno skeniranje i štampanje uz pomoć najbolje u klasi aplikacije za štampanje, HP Smart App 12

Najbolji u klasi kvalitet štampanja Računajte na taman, oštar tekst i slike jarkih boja na svim odštampanim materijalima Napravite profesionalne brošure i fotografije bez okvira



Cene i dostupnost

HP Neverstop Laser će biti dostupan na našem tržištu od sredine jula 2019.