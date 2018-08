HyperX dodatno proširuje Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 liniju proizvoda

HyperX, gaming divizija kompanije Kingston Technology, Inc., danas je objavila proširenje svoje Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 linije memorijskih modula. Predator DDR4 RGB je sada dostupan u brzinama do 4000MHz, dok HyperX Predator DDR4 memorija sada ima povećanu brzinu i kapacitete do 128GB i frekvencije do 4133MHz. HyperX memorija dizajnirana je za entuzijaste koji se bave sastavljanjem custom konfiguracija, kojima je potrebna brza memorija.

Novi Predator DDR4 RGB i Predator DDR4 zadovoljavaju memorijske potrebe za igračke sisteme koji koriste najnovije Intel ili AMD procesore. Predator DDR4 i Predator DDR4 RGB poseduju Intel XMP spremne profile optimizovane za povećanje performansi. HyperX Predator DDR4 RGB takođe dolazi opremljen sa LED osvetljenjem koje omogućuje fluidne RGB efekte.1 Memorija je kompatibilna sa softverom za kontrolu osvetljenja na velikom broju matičnih ploča poput ASUS Aura Sync, Gigabite RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i Asrock Polycom RGB . Dodatne informacije o softveru i kompatibilnosti sa matičnim pločama dostupne su online na web sajtovima naših partnera.

“Proširene Predator DDR4 i Predator DDR4 RGB linije proizvoda namenjene su novoj generaciji PC entuzijasta, koja traži najbolje moguće performanse od svog sistema”, rekao je Adrien Viaud iz HyperX-a. “Sa više od petnaest godina iskustva na polju gaming memorija, HyperX FURY, Predator DIMM ili Impact SODIMM memorije odličan su izbor za gamere koji prave novi ili nadograđuju već postojeći PC ili laptop.”

HyperX Predator DDR4 donosi visoku frekvenciju, memoriju sa niskom latencijom, dostupnu u kapacitetima od 4GB-16GB u sigle modulima, kao i u setovima od dva, četiri ili osam modula, kapaciteta 16GB, 32GB, 64GB i 128GB. Svi moduli su 100-procentno fabrički testirani za brzinu a dolaze i sa doživotnom garancijom. Pouzdani Predator DDR4 vam daje najbolje od oba sveta, sa ekstremnim performansama i pouzdanošću.

Predator DDR4 i Predator DDR4 RGB su dostupni na Gamescomu 2018 u Kelnu, Nemačkoj, počevši od 21. do 24. avgusta na štandu #C68/D60/D61 u Hali 2.2.

HyperX vrlo ozbiljno shvata svoj slogan We’re All Gamers. Bilo da ste casual gamer, profesionalac, PC, mobilni ili konzolni igrač, naš cilj je da zadovoljimo ili prevaziđemo očekivanja kupaca sa svakim memorijskim modulom, slušalicama za igranje, tastaturom, mišem ili mousepadom koji dizajniramo.

1 Osvetljenje možete podešavati preko RGB kontrolnog softwarea na matičnoj ploči. RGB opcije za customizaciju preko third party softwarea mogu varirati.

Dostupnost

HyperX Predator DDR4 i HyperX Predator DDR4 RGB su dostupni preko HyperX’s mreže lanaca trgovine i e-tail outleta. Za više informacija o HyperX DDR4 I globalnoj dostupnosti proizvoda, molimo posetite HyperX Memory webpage.

HyperX Predator DDR4 RGB Specifikacije

Capacities: 8GB (Singles), 16GB (kits of 2), 32GB (kits of 4)

Frequencies: 2933MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz

Latencies: CL15, CL16, CL17, CL19

Voltage: 1.35V

Operating: Temperatures 0°C to 70°C

Dimensions: 133.35mm x 42.2mm

HyperX Predator DDR4 Specifikacije

Capacities: 8GB, 16GB (singles), 8GB, 16GB, 32GB (kits of 2), 16GB, 32GB, 64GB (kits of 4), 128GB (kits of 8)

Frequencies 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4133MHz

Latencies CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

Voltage 1.35V

Operating Temperatures 0°C to 85°C

Dimensions: 133.35mm x 42.2mm