HyperX postao zvanični partner NBA tima Filadelfija Seventisiksers

HyperX®, gejmersko odeljenje kompanije Kingston® Technology Company, Inc., danas je predstavio svoju prvu saradnju u NBA, budući da je postao zvanični partner kluba Philadelphia 76ers.

HyperX je takođe predstavio saradnju sa renomiranom eSports franšizom Team Dignitas. Tokom NBA sezone 2017-2018, HyperX će učestovati sa klubom Seventisiksers u više aktivacijskih elemenata tokom igre, uključujući i LED brendiranje u areni i na terenu, vidljivost na tabli sa rezultatima, konkurse i večeri kada će se poklanjati HyperX proizvodi.

I Seventisiksersi i Team Dignitas će raditi sa HyperX-om kako bi stvorili zajednički brendirani video sadržaj, uključujući timske aktivnosti i video vinjete, kao i banere na veb-sajtovima kluba Philadelphia 76ers i Team Dignitasa. Klub Philadelphia 76ers je prvi profesionalni NBA tim sa kojim je HyperX ostvario partnerstvo.

Team Dignitas, renomirani eSports tim sa četrnaestogodišnjom istorijom u industriji, postao je deo Philadephia 76ersa u septembru 2016. godine, i sada posluje pod novostvorenim Harris Blitzer Sports & Entertainmentom, koji uključuje NHL tim New Jersey Devilse i Prudential Center, jednu od Top 5 arena za sportove u SAD. Igrači Team Dignitasa koristiće čitavu liniju HyperX gejmerskih proizvoda uključujući hedsete, tastature, miševe i podloge za miševe tokom vežbanja i takmičenja u turnirima širom sveta.

Takođe, Philadelphia 76ers će se takmičiti u predstojećoj NBA 2K Ligi, prvoj eSports ligi NBA-a. HyperX oprema dizajnirana je za gejming i pruža verodostojnije NBA 2K iskustvo. Poznate po svojoj udobnosti i odličnom zvuku, HyperX gejmerske hedsete, uključujući i novi HyperX Cloud Alpha, koriste gejmerski timovi i rekreativni gejmeri širom sveta. NBA 2K tim Seventisiksersa će moći da uživa u vrhunskom kvalitetu HyperX hedseta tokom igranja, slušanja muzike ili gledanja filmova. Seventisiksersi i HyperX se nadaju da će se gejmerska zajednica proširiti, kao i da će tokom 2018. godine gejming događaji u arenama biti u porastu.

“HyperX oprema pruža neprevaziđen kvalitet zvuka i preciznost za igrače Team Dignitasa tokom treniranja i najelitnijeg takmičenja na svetu, pa je logično što je ključni član našeg tima i partner godinama,” izjavio je Čed Bigz, senior potpredsednik marketinga za partnerstva u Harris Blitzer Sports & Entertainment-u. “Ponosni smo što će ovaj svetski eSports brend sada postati deo priče ljubitelja Philadelphia 76ersa, budući da HyperX postaje zvanični gejming hedset jedne od najlegendarnijih NBA franšiza u istoriji. Radujemo se što ćemo predstaviti HyperX gejmerske hedsete, tastature i miševe navijačima 76ersa kroz dinamične aktivacije tokom igre i izazovan digitalni onlajn sadržaj.”

“Kako se tradicionalni sport i eSport spajaju, a entuzijazam obožavatelja raste, kompaniji HyperX je veliko zadovoljstvo da bude prva kompanija koja se bavi gejmerskom opremom koja će podržati NBA tim,“ izjavio je Pol Liman, potpredsednik kompanije HyperX EMEA.

Tokom prethodne godine, ekipa Team Dignitasa u igri League of Legends plasirala se na četvrto mesto North American League Championship Series (LCS) Summer Split takmičenja, dok je njihova ženska ekipa u igri Counter Strike: Global Offensive osvojila prvo mesto na Girl Gamer Festivalu, održanom u Makauu u Kini. Heroes of the Storm ekipa osvojila je prvo mesto na takmičenju HGC Mid-Season Brawl i kvalifikovala se za Blizzcon, a SMITE ekipa osvojila je prvo mesto na SPL Season 4 Summer Splitu i kvalifikovala se za Fall Split Super Regionals takmičenje. Team Dignitasov novi PUBG tim plasirao se na treće mesto u svom prvom Auzom Premier League vikendu pod Team Dignitas zastavom.

“Team Dignitas ima dugu istoriju takmičenja na svetskim turnirima. Radujemo se saradnji sa Team Dignitasom na sadržaju, vizualima i aktivacijama, kao i pružanju čitavog asortimana gejmerskih periferija koje će tim koristiti tokom igranja.“ zaključio je gospodin Leman.