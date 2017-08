HyperX predstavio FPS i MOBA igračke komplete za nadogradnju tastera

HyperX®, odeljenje Kingston® Technology Company, Inc., nezavisni svetski lider u memorijskim proizvodima, predstavio je danas HyperX™ FPS i MOBA igrački komplet za nadogradnju tastera. Komplet nudi igračke tastere za popularne FPS i MOBA igračke konfiguracije.

Bilo da ste kralj MOBA igara kao što je League of Legends, ili čuveni CS:GO snajperista, tasteri su dizajnirani tako da zadovolje gejmere koji žele da dominiraju u igrama. HyperX FPS i MOBA igrački komplet za nadogradnju tastera nudi igračima mogućnost da prilagode svoje borbene stanice za povećanju vidljivost i stil.

Dostupni u upečatljivoj crvenoj i titanijumskoj boji, HyperX tasteri imaju teksturirane površine i obloženi su radi veće izdržljivosti, a služe i kao focus tasteri za taktičku prednost.

Gejmeri koji žele da izvuku najbolje iz ovih poboljšanja bi trebalo da upare ove tastere sa bilo kojom HyperX gejmerskom tastaturom, uključujući i HyperX FPS Pro mehaničku gejmersku tastaturu. Tasteri su kompatibilni sa Cherry MX prekidačima i dolaze sa prigodnim alatom za skidanje tastera.

Dostupnost i podrška

HyperX FPS i MOBA igrački komplet za nadogradnju tastera (MSRP €19.99 /£14.99) su dostupni u dve boje: crveni i titanijumski. FPS i MOBA igrački komplet za nadogradnju tastera podrazumeva i dvogodišnju ograničenu garanciju i HyperX vodeću korisničku uslugu i podršku. Dostupnost varira u zavisnosti od zemalja. Molimo da proverite sa lokalnim maloprodajama i onlajn prodavnicama za dostupnost.

HyperX je divizija visokih performansi kompanije Kingston Technology koja obuhvata proizvode kao što su DDR4 i DDR3 memorije visokih performansi, SSD-ovi, USB fleš diskovi i aksesoari za gejming. Namenjen gejmerima, overklokerima i entuzijastima, HyperX je poznat širom sveta po kvalitetu, performansama i inovacijama. HyperX je posvećen e-sportu i sponzoriše više od 20 timova širom sveta uz glavno sponzorstvo Intel Extreme Masters-a. HyperX se može naći na mnogim događajima kao što su Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, gamescom i PAX.