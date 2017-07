HyperX predstavio HyperX Alloy Elite i TKL HyperX Alloy FPS Pro mehaničke gejmerkse tastature

HyperX®, gejmersko odeljenje kompanije Kingston® Technology Company, Inc., predstavio je danas dva nova dodatka svojoj nagrađivanoj ponudi igračkih tastatura koje koriste eSports profesionalci širom sveta – HyperX Alloy FPS Pro i Alloy Elite mehaničke igračke tastature .

HyperX nudi sve komponente potrebne za najbolji kompetetivni igrački set, a nove HyperX Alloy tastature mogu se pohvaliti Cherry MX mehaničkim prekidačima, svetlosnim efektima, stoprocentnim anti-ghostingom, i ramom od čelika za taktilni fidbek i performanse koje gejmeri očekuju od HyperX opreme.

Sa potpuno novim dizajnom, Alloy Elite mehanička gejmerska tastatura uključuje HyperX crveno LED pozadinsko osvetljenje, svetlo sa 18 LE dioda sa blistavim osvetljenjem koje možete menjati u prilagođenim režimima svetla, kao i šest podešavanja LED efekata.

Alloy Elite izrađena je sa čeličnim ramom radi izdržljivosti, ima posebne multimedijske tastere i veliki točkić za podešavanje jačine zvuka, kao i tastere za brzo pristupanje podešavanju osvetljenja, svetlosnih efekata i igračkih modova. Alloy Elite takođe ima i USB 2.0 port, HyperX titanijumski obojene, teksturisane WASD tastere, kao i stoprocentnu prevenciju zaglavljivanja tastera i punu podršku za veći broj istovremeno pritisnutih tastera. Nije potreban dodatni softver – Alloy Elite je spremna za plug-and-play igranje i uključuje i odvojivi naslon za dlan radi većeg komfora tokom igre.

Nova HyperX Alloy FPS Mechanical Pro gejmerska tastatura namenjena je igračima koji traže igračku tastaturu bez numeričkog dela i koja omogućava FPS igračima da podignu svoju igru na profesionalni nivo sa svojim dizajnom koji štedi prostor i omogućava nesmetano kretanje miša.

Dizajnirana za profesionalne eSports timove i posvećene igrače kojima odgovara manja veličina, Alloy FPS Pro je idealna tastatura za igranje u pokretu.

HyperX Alloy Elite mehanička igračka tastatura – mogućnosti i specifikacije:

Prekidači: CHERRY MX

Tip: mehanička

Pozadinsko osvetljenje: Jednobojno, Crvena

Svetlosni efekti: 6 LED režima i 4 nivoa osvetljenja

Tip povezivanja: USB 2.0 (2 USB konektora)

USB 2.0 port: Da

Frekvencija osvežavanja: 1000 Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Podržan broj istovremeno pritisnutih tastera: neograničeno

Multimedijski tasteri: Da

Igrački režim: Da

Kompatibilnost: Windows® 10, 8.1, 8, 7

Tip kabla: Fiksni, platnen

Dužina kabla: 1,8 m

Dimenzije: 444,00 mm x 226,8 mm x 36,30 mm

Masa (tastatura i kabl): 1467 g

HyperX Alloy FPS Pro mehanička igračka tastatura – mogućnosti i specifikacije:

Prekidači: CHERRY MX

Tip: mehanička

Pozadinsko osvetljenje: Jednobojno, Crvena

Svetlosni efekti: 6 LED režima i 5 nivoa osvetljenja

Tip povezivanja: USB 2.0 (2 USB konektora)

Frekvencija osvežavanja: 1000 Hz

Anti-ghosting: 100% anti-ghosting

Podržan broj istovremeno pritisnutih tastera: neograničeno

Multimedijski tasteri: Da

Igrački režim: Da

Kompatibilnost: Windows® 10, 8.1, 8, 7

Tip kabla: Odvojiv, platnen

Dužina kabla: 1,8 m

Dimenzije: Širina: 359,00 mm x dubina: 130,00 mm x visina: 34,50 mm

Masa (tastatura i kabl): 900 g