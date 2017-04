HyperX predstavio svoj prvi gejmerski miš – Pulsefire FPS

HyperX®, odeljenje Kingston® Technology Company, Inc., nezavisni svetski lider u memorijskim proizvodima, najavio je danas predstavljanje HyperX TM Pulsefire FPS gejming miša; dizajniranog tako da odgovara potrebama profesionalnih igrača i igrača FPS igara u usponu kojima treba precizan i konzistentan gejmerski miš.

Kako bi odgovarao potrebama gejmera, miš ima PixArt 3310 senzor za veću preciznost. Omron prekidači su iskorišćeni za brži odziv sa pouzdanošću od 20 miliona klikova po prekidaču. Dobitnik prestižne Red Dot nagrade za kvalitet dizajna za 2017. godinu, HyperX-ov prvi gejmerski miš dizajnirali su vrhunski inženjeri u HyperX laboratorijama uz savete vrhunskih profesionalnih gejmera.

“HyperX je već pet godina odličan partner i veoma nas raduje igranje sa Pulsefire FPS gejmerskim mišem.” Rekao Joan “Edward” Sukariev, član CSGO tima NAVI.” Pulsefire FPS gejmerski miš odgovara našim potrebama i ima udoban dizajn za višesatno vežbanje ili turnirsko igranje.”

Za ozbiljne igrače, Pulsefire FPS je napravljen sa ergonomskim, laganim dizajnom koji je pogodan i za palm grip i za claw gripdržanje. Većina igrača igra sa DPI-em u opsegu od 400 do 3200 DPI, a Pulsfire pruža četiri režima u tom opsegu, a između njih birate dodirom na taster.

Optimalni raspored težine i generalno mala masa od 95 g za brze pokrete i grip sa strane koji ne klizi obezbeđuju da će miš ostati u vašoj ruci. HyperX Pulsefire FPS ima šest izdržljivih, ultra-responzivnih tastera koji daju jasan, taktilan osećaj pri svakom kliku. HyperX je obezbedio fleksibilni pleteni kabl i velike stope za glatkiji hod miša.

“HyperX sa uzbuđenjem predstavlja svoj prvi gejmerski miš. Nakon temeljnog testiranja, stvorili smo Pulsefire FPS u svojim laboratorijama kako bismo ponudili gejmerima ono što žele za neverovatno povoljnu cenu.” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe. “Gejmeri traže HyperX kvalitet i performanse za sve svoje gejming uređaje, a sada sa Pulsefire FPS gejming mišem, HyperX nudi sve potrebne komponente za najbolju kompetetivnu igračku konfiguraciju.”

Dostupnost i Podrška

Novi HyperX Pulsefire FPS gejmerski miš će biti dostupan od 24. aprila u regionu u svim velikim maloprodajama i onlajn prodavnicama. HyperX Pulsefire FPS gejmerski miš dolazi sa dvogodišnjom garancijom i HyperX-ovom korisničkom službom podrške koja je vodeća u industriji.