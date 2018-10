HyperX proširio liniju SSD proizvoda

HyperX®, divizija Kingston Technology Company, Inc., nezavisnog svetskog lidera na polju memorijskih proizvoda, na tržište je lansirala dva nova proizvoda – HyperX® FURY RGB SSD i HyperX® SAVAGE EXO SSD.

FURI RGB SSD je dizajniran za igrače koji žele brža učitavanja u igrama, dok njihova konfiguracija može zasijati iznutra uz pomoć šarenog LED osvetljenja. Sa druge strane, Savage EXO SSD je eksterni SSD koji nudi vrhunske performanse i može se koristiti za čuvanje i pokretanje aplikacija brzo i direktno sa uređaja. Oba SSD-a koriste 3D NAND tehnologiju za bolju energetsku efikasnost i izdržljivost, pružajući visoke brzine čitanja i pisanja, 10 puta brže od klasičnih 7200RPM hard diskova.1

“HyperX teži stvaranju inovativnih visokokvalitetnih rešenja za skladištenje podataka koja odgovaraju potrebama različitih korisnika”, rekao je Tony Hollingsbee, SSD biznis menadžer za EMEA. “Sa novim HyperX FURI RGB SSD i SAVAGE EXO SSD uređajima koji sadrže 3D NAND tehnologiju, nastavljamo da nudimo HyperX proizvode koji korisnicima pružaju izuzetne performanse.”

Novi HyperX FURY RGB SSD i HyperX SAVAGE EXO SSD nude PC gamerima, overklokerima i ljudima koji se bave sastavljanjem custom konfiguracija, rešenja za skladištenje podataka visokih performansi, dizajnirano da zadovolji potrebe gaming aplikacija, uključujući:

Unapređeno vizuelno iskustvo : FURY RGB SSD nudi poboljšano vizuelno iskustvo za igre, overklokovanje PC računara i DIY sistemske konfiguracije, sa do 550MB/s brzinom čitanja i 480MB/s1 brzinom pisanja podataka, kao i vizuelno dopadljivu svetlosnu traku koja nudi dinamične, prilagodljive RGB svetlosne efekte.2 Kompatibilni sa RGB matičnim pločama koje podržavaju RGB osvetljenje i više RGB uređaja3, FURY RGB SSD takođe može biti sinhronizovan sa RGB efektima unutar celog sistema. FURY RGB SSD je dostupan u kapacitetima od 240GB, 480GB i 960GB4. Prodaje se kao samostalni RGB SSD ili sa kompletom za nadogradnju koji uključuje USB 3.0 kućište, 3.5-inčni nosač sa šrafovima, RGB kabl, SATA kabl za prenos podataka, USB 3.1 Type A na mini-USB kabl kao i softver za kloniranje Hard Diska.

Brza eksterna memorija: SAVAGE EXO SSD je idealno rešenje za skladištenje podataka za korisnike koji traže brzo i eksterno rešenje za čuvanje backup-ova igara, video editing i druge zahteve za skladištenjem podataka. SAVAGE EXO SSD ima brzinu čitanja od 500MB/s i brzinu pisanja od 400MB/s1 i nudi jednostavno povezivanje na Windows i Mac, kao i kompatibilnost sa Xbox One i PS4 konzolama preko USB 3.1 Gen 2.5. SAVAGE EXO SSD je težak 56 grama a karakteriše ga tanak i kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost, što ga čini savršenim rešenjem za brzo skladištenje i prenos podataka u pokretu. Na trenutno aktuelnim konzolama nudi ubrzavanje učitavanja do 20 procenata. 6 Dostupan je u kapacitetima4 od 480GB i 960GB.