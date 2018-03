HyperX proširuje svoje FURY i Impact linije DDR4 memorija

HyperX®, gejming odeljenje kompanije Kingston® Technology Company , Inc ., je danas predstavilo nove memorijske module viših frekvencija kada su u pitanju HyperX® FURY DDR4 DIMM i HyperX® Impact DDR4 SODIMM linije proizvoda. FURY DDR4 DIMM i Impact DDR4 SODIMM moduli nude automatski PnP overklok. FURY DDR4 linija je sada dostupna u brzinama do 3466MHz1, dok Impact DDR4 moduli idu do 3200MHz. Obe linije proizvoda su dosupne u pakovanjima od komad ili različitim kompletima od 8 GB do 64 GB.

HyperX FURY DDR4 je cenovno prihvatljiva nadogradnja visokih perfomansi za najnovije Intel i AMD platforme kada je u pitanju obrada videa, 3D rendering, gejming i AI procesiranje. Zahvaljujući Plug N Play funkciji poseduje mogućnost automatskog overkloka na standardnim DDR4 1.2v podešavanjima. Novi FURY DDR4 moduli su dostupni sa crnim, crvenim i belim hladnjakom asimetričnog dizajna koji je karakterističan za sve FURY module, uz naravno PCB crne boje.

Pored FURY modula, HyperX takođe osvežava i svoju Impact DDR4 SODIMM liniju sa modulima veće brzine i kapacitetima do 16 GB kada su u pitanju individualni moduli i do 64 GB kada su u pitanju kompleti. Voltaže su bazirane na standardnim 1.2V vrednostima a podržavaju i XMP profile za lakši overklok. A zahvaljujući PnP funkciji uvek možete koristiti module na najvišoj mogućoj frekvenciji koju podržava sam sistem.

“Jako smo uzbuđeni proširenjem naše ponude kada je u pitanju HyperX DDR4 memorija za korisnike koji žele da iskoriste maksimum uz jednostavnu PnP memoriju,” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja kompanije Kingston za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije. “Novi moduli iz FURY i Impact DDR4 serija su idealni za korisnike koji traže premium komponente koje omogućavaju veće brzine i perfomanse uz maksimalnu pouzdanost i odličan dizajn, a sve to uz minimalnu investiciju.”