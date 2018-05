HyperX sada proizvodi i Predator DDR4 RGB module sa infracrvenom tehnologijom sinhronizovanja

HyperX®, gejming divizija kompanije Kingston® Technology Company, Inc., predstavila je Predator DDR4 RGB module koji poseduju jedinstvenu HyperX infracrvenu tehnologiju sinhronizovanja. Nova verzija Predator DDR4 RGB modula poseduje Intel XMP-ready optimizovane profile za Intelovu najnoviju platformu i dostupna je u veličinama od 8GB za pojedinačne module, kao i u kompletima od dva ili četiri modula, u kapacitetima od 16GB i 32GB.

“Veoma smo uzbuđeni što možemo da predstavimo najnovije module u HyperX DRAM porodici proizvoda,” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe. “Sinhronizovanje RGB memorije korišćenjem IR (infracrvene) tehnologije stvara novo iskustvo RGB osvetljenja u PC računaru i omogućava gejmerima i overklokerima da još više personalizuju svoje gejming iskustvo i prilagode svoje računare.”

Novi HyperX Predator DDR4 RGB moduli stižu opremljeni sa LED svetlosnom linijom koja nudi fluidne RGB efekte1. Memorija je kompatibilna sa softverom za kontrolu osvetljenja od različitih proizvođača matičnih ploča uključujući ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync. Dodatne informacije o kompatibilnosti softvera i matičnih ploča dostupne su online na odgovarajućim partnerskim web sajtovima.

HyperX IR tehnologija sinhronizovanja, koja crpi napajanje direktno sa matične ploče, pruža unapredjeni vizuelni doživljaj jer čini da su svi moduli sinhronizovani po pitanju boje i efekata. Memorija je dizajnirana tako da radi na DDR4 1.35V podešavanjima na širokom spektru DDR4 matičnih ploča, Predator DDR4 RGB memorija 100% je fabrički testirana i podržana je doživotnom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i prepoznatljivom pouzdanošću.

Dostupnost

HyperX Predator DDR4 RGB moduli su dostupni kod HyperX partnera u maloprodajnim i onlajn radnjama. Za više informacija o HyperX DDR4 modulima i dostupnosti na globalnom nivou, molimo vas da posetite HyperX web stranicu.