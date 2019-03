iF Gold Award za Miele proizvode

Miele mašine pobrale su lovorike na ovogodišnjoj dodeli nagrada iF Product Design Awards. G 7965 SCVi mašina za pranje sudova i MasterCool II rashladne jedinice, za koje je planirano da se na evropskom tržištu pojave u septembru ove godine – dobili su od žirija prestižnu nagradu iF Gold Award 2019 zbog izvrsnosti njihovog dizajna.

Nagrada iF Product Design Award 2019 takođe je dodeljena mašini za pranje sudova G 7915 SCi, CVA 7845 ugradnom aparatu za kafu i linijama dizajna ArtLine, ContourLine i VitroLine. Svi pomenuti proizvodi pripadaju novoj generaciji 7000 ugradnih aparata za domaćinstvo i dobitnici su nagrada čak i pre njihovog puštanja na tržište u maju (mašine za pranje sudova su već na tržištu).

Žiri je objavio sledeću izjavu u vezi sa mašinom za pranje sudova kojoj je dodeljena iF Gold nagrada: „Mašinu za pranje sudova G 7965 SCVi pre svega karakteriše izvanredan celokupni kvalitet koji uključuje robusne i jasno struktuirane korpe sa elementima istaknutim bojom, materijalima visokog kvaliteta i panelom osetljivim na dodir napravljenim od stakla. Posebno inovativan šarm ovog proizvoda manifestuje se u atraktivnim i pametnim detaljima – vrata mašine otvaraju se posle dvostrukog kucanja na prednjem delu, a ova mašina za pranje sudova ima prvi na svetu automatski sistem za doziranje koji je u proseku sposoban za 20 ciklusa po punjenju.“

Poseban kvalitet i jezik dizajna serije MasterCool II žiri je procenio na sledeći način: „Serija MasterCool ističe se po pitanju izvanredne i impresivne implementacije! Zadiviće vas posvećenost detaljima, uključujući praktične i podesive drvene letvice na polici za vino. Koncept osvetljenja i savršeno osvetljavanje kompletne unutrašnjosti za rezultat ima divan i puristički opšti utisak.’

Nagrade iF Product Design Awards ubrajaju se među najvažnije nagrade na svetu. Ovogodišnje takmičenje obuhvatilo je 6.375 prijava iz 50 zemalja. Sveukupno, nagrada Gold dodeljena je svega 66 puta.