Inovativna LG mašina za pranje sudova na IFA 2017

Kompanija LG Electronics (LG) postavlja nove standarde u tehnologiji proizvodnje mašina za sudove novom LG SteamClean™ mašinom u koju je implementirana jedinstvena TrueSteam™ tehnologija. Revolucionarni proizvod od konkurencije izdvaja tehnologija čiste vodene pare koju je kompanija LG godinama razvijala u segmentu održavanja odeće. TrueSteam™ tehnologija, koja pruža unapređene performanse i uvećanu energetsku efikasnost, potrošačima će ponuditi potpuno novi način pranja posuđa.

Jedinstvena TrueSteam™ tehnologija kompanije LG, omogućava pranje sudova uz pomoć pare visoke temperature, koja efektno čisti sve od osetljivog posuđa do čeličnih lonaca. Pre-Steam opcija nežno uklanja stvrdnute ostatke hrane čime eliminiše potrebu za ribanjem posuđa pre ubacivanja u mašinu. Neželjene mrlje od vode, na koje pritužbe ima 40 odsto vlasnika mašina za sudove , eliminišu se ispuštanjem pare na kraju svakog ciklusa pranja. Inovacije, poput korišćenja pare visoke temperature koja pruža besprekorno čisćenje i značajne higijenske prednosti, u skladu su sa dugogodišnjom posvećenošću kompanije LG da prevaziđe potrebe potrošača.

Inovativna LG SteamClean™ mašina za sudove opremljena je još jednom inovativnom karakteristikom. QuadWash™ je funkcionalnost koja podiže standard u pranju posuđa korišćenjem četiri vodene prskalice velike pokretljivosti, koje pomeranjem i rotacijom u oba smera omogućavaju čisćenje posuđa svih oblika i veličina iz skoro svakog ugla.

Uz pomoć Inverter Direct Drive motora, ovaj model pruža uvećanu energetsku efikasnost i niži nivo buke prilikom rada uređaja. Motor takođe poseduje jedinstvenu dual zone opciju koja podešava intenzitet vodenih prskalica, omogućavajući ujedno nežno pranje osetljivog stakla, ali i zaprljanih lonaca i šerpi. Ova opcija omogućava efikasnije performanse čišćenja bez rizika od oštećenja posuđa.

Dodatno, EasyRack™ funkcija omogućava više prostora, idealnog za velike i neobično oblikovane činije i lonce. Sve tri police unutar mašine su posebno dizajnirane za različite tipove sudova: donja polica za tanjire, činije, šerpe i lonce; gornja polica za čaše; treća polica za posuđe i kuhinjski pribor. Jednim dodirom, visina gornje police može se lako podesiti kako bi se napravio prostor za veći pribor, kao što su špatule, mutilice ili pribor za salatu. The SteamClean™ mašina za sudove dolazi sa devet programiranih ciklusa, ali Smart funkcije pružaju mogućnost korisnicima da preuzimaju dodatne cikluse pranja koristeći LG SmartThinQ™ aplikaciju.

„LG SteamClean™ prezentuje sve ono što potrošači žele od LG uređaja – jednostavnost, fleksibilnost i izuzetne performance pranja“, izjavio je Seong-Jin Jo, predsednik i izvršni direktor kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Tehnologija vodene pare omogućava nam da stvorimo balans superiornih performansi i nežne nege. To je upravo vrsta inovacije sa svrhom kakvu potrošači očekuju od nas. “

Posetioci štanda kompanije LG na IFA sajmu u Hali 18 u Messe Berlinu biće u prilici da se iz prve ruke uvere u izvanredan kvalitet nove LG SteamClean™ mašine za sudove.