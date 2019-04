Inovativni LG uređaji predstavljeni na InnoFest Europe sajmu

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je LG Home koncept na ovogodišnjem InnoFest Europe sajmu u Madridu. LG je prvi put u tom regionu prikazao svoj raznoliki portfolio rešenja za životni prostor među brojnim prodavcima, poslovnim partnerima i medijima.

Na ovogodišnjem sajmu, LG je konceptom LG Home demonstrirao premium karakteristike kućnih uređaja, pokazujući njihovu inteligenciju i povezanost u realnim situacijama. Kompanija je opremila prostranu kuću u naselju La Moraleha, čime je posetiocima pružena prilika da u praksi iskuse niz vrhunskih rešenja. Premeštanjem programa iz izložbenog prostora u njegovo prirodno okruženje, LG je prisutnima omogućio izvanredno iskustvo, istovremeno ističući karakteristike i funkcionalnosti zbog kojih je kompanija prepoznata kao inovator životnog stila potrošača.

U središtu premium segmenta kućnih uređaja kompanije LG bili su vodeći uređaji iz SIGNATURE i Objet kolekcija sa LG ThinQ platformom u srži rešenja integrisanog životnog prostora. Podeljen na tri sprata, LG Home bio je opremljen najsavremenijim modelima iz ovih linija, koji se koriste u različitim svakodnevnim situacijama.

Dok su šetali kroz dnevnu sobu, vešernicu i kuhinju, posetioci su bili u prilici da vide kako LG-jev fokus na suptilan i elegantan dizajn omogućava njegovim proizvodima da budu u harmoniji sa dekorom i arhitekturom svakog prostora. Sofisticirani i dizajnirani sa kvalitetnim materijalima, LG uređaji ponudili su stilsko poboljšanje koje će ljubitelji dizajna obožavati. Drugi sprat dodatno je naglasio pažnju kompanije na estetiku sa LG SIGNATURE i LG Objet uređajima koji bez muke spajaju funkcionalnost i luksuz kako bi pružili viši životni standard. Izložbeni prostor u podrumu fokusirao se na naprednu LG AI tehnologiju sa LG ThinQ inteligencijom koja olakšava besprekorno, potpuno integrisano i personalizovano korisničko iskustvo.

Uređaji naredne generacije takođe su bili izloženi, uključujući LG V50ThinQ 5G i LG G8ThinQ smart telefone, koji su nedavno predstavljeni na MWC 2019 sajmu u Barseloni, LG HomeBrew sistem za proizvodnju zanatskog piva baziran na kapsulama, kao i inovativni LG 8K OLED TV.

Takođe, InnoFest Europe 2019 bio je prisutan i na stadionu Atletiko Madrida, Wanda Metropolitano, na utakmici španskog prvenstva. Sa više od 1.000 LG proizvoda, od TV-a, OLED-a do LED signalizacije, instaliranih na stadionu, posetioci su bili u prilici da proprate sva uzbudljiva dešavanja tokom utakmice. To je omogućilo značajno iskustvo gledanja prisutnima na stadionu jer su bila naglašena LG-jeva digital signage rešenja sa 360 LED ekrana koji okružuju tribine, prvom u Španiji i jedinstvenom u Evropi.

„LG je uvek vođen željom da život ljudi učini boljim, a to opredeljenje možete jasno da vidite u rešenjima usmerenim na potrošače koji su prikazani u Madridu”, rekao je Marcin Rosati, izvršni direktor MediaMarkt maloprodajne grupe u Poljskoj. „Premium kućna usluga kompanije LG pruža potpuno i praktično korisničko iskustvo koje će biti privlačno korisnicima širom Evrope”.

„Evropa je visoko konkurentno tržište za kućne aparate, ali verujemo da će naši inovativni i moderni proizvodi zadovoljiti potrebe čak i najzahtevnijih potrošača”, rekao je Brajan Na (Brian Na), izvršni direktor kompanije LG za Evropu. „LG Home prikazuje naše liderstvo u opremanju domova personalizovanim i besprekornim rešenjima, kao i našu odlučnost prema inovacijama za bolji život”.