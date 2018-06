Interaktivne table za buduće generacije

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i generalni direktor kompanije „Bambi“ Dragan Stajković posetili su danas Osnovnu školu „Jovan Sterija Popović“, jednu od ukupno 50 škola kojima je brend Plazma kompanije „Bambi“ donirala interaktivne table u cilju unapređenja nastave i kvaliteta obrazovnog vaspitanja.

Tokom obilaska škole predstavnici Ministarstva, Koncerna „Bambi“ AD Požarevac, kao i kompanije „Moji brendovi“ u okviru koje Koncern posluje, imali su priliku da se uvere u prednosti interaktivne table, njenu praktičnu primenu na času, kao i da od nastavnika i đaka čuju utiske o savremenom načinu rada i predavanja.

Ministar Mladen Šarčević, zahvalio je kompaniji Bambi na vrednoj donaciji i poručio je da je cilj Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da svaka škola dobije pametne table.

Digitalizacija obrazovanja jedan je od najvažnijih priotiteta Ministarstva, jer upotreba savremene tehnologije menja pristup nastavi i učenju. Učenici koji su imali priliku da koriste pametne table bili su mnogo više motivisani i aktivni u nastavi, što znači i da su mnogo bolje savladali gradivo koje je bilo pred njima, rekao je Šarčević.

Generalni direktor kompanije „Bambi“ Dragan Stajković kazao je da ga raduje što nastavnici i učenici koriste ovu donaciju za unapređenje znanja i razvoj svojih potencijala, što je i bio cilj.

Ponosan sam što je do sada jedna od najvrednijih donacija koje je Bambi dao u 50 godina postojanja, istovremeno i jedna od najvrednijih donacija u obrazovni sistem Srbije, postala deo obrazovanja najmlađih generacija, baš kao što je i brend Plazma uvek bila deo odrastanja i deo svake porodice. Bili smo i ostaćemo primer uspešne i društveno odgovorne kompanije, koja konstantno ulaže u najmlađe generacije i njihov budući razvoj.

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ jedna je od 50 osnovnih škola u Srbiji kojima je kompanija „Bambi“ povodom 50 godina postojanja brenda Plazma donirala 50 interaktivnih tabli. Moderne interaktivne table predstavljaju drugu generaciju tabli proizvedenih u Srbiji. Tabla sa ekranom na dodir od 87 inča, u novoj verziji sjedinjuje optičko-lasersku tehnologiju, a sadrži i zaštitnu foliju koja štiti od mehaničkih oštećenja. Tabla poseduje ugrađeni interaktivni sistem najnovije generacije koji se povezuje sa računarom i video projektorom kako bi nastava bila što kvalitetnija.