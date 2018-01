Iskusite beskompromisan zvuk visoke rezolucije sa Sony slušalicama najnovije generacije

Prateći u stopu već priznate MDR-1A slušalice, koje su se pojavile na tržištu 2014. godine, model MDR-1AM2 donosi mnoštvo novih i poboljšanih karakteristika u nameri da što pre osvoji tržište.

Kompanija Sony iskoristila je svoju visokokvalitetnu stručnost u ovoj oblasti kako bi nadogradila i dodatno poboljšala zvuk.

Vrhunski zvuk za prefinjeno uho

Ako ne pristajete na kompromise kad je reč o kvalitetu zvuka, ove slušalice su definitivno za vas. Proširujući još više svoja dostignuća na polju zvuka visoke rezolucije, one su kompatibilne za reprodukciju frekvencija do 100 kHz, a mogu i da se pohvale novom razvijenom 40mm HD upravljačkom jedinicom, tako da korisnik može da uživa u punom propusnom zvuku. Na raspolaganju su i dijafragme obložene aluminijumom sa premazom od polimera tečnog kristala, koje razlikuju svaku nijansu zvuka uz savršenu reprodukciju.

Model 1AM2 ima i Fibonači rešetku za podršku ultra-visokih frekventnih opsega, kao i srebrno obloženi OFC kabl (od bakra bez kiseonika) za manji gubitak signala prilikom prenosa. Jedna od prednosti je i uravnoteženi priključak od 4.4mm, kao i standardni od 3.5mm za naprednu upotrebu. Ovaj par slušalica može da se pohvali unapređenim funkcijama u odnosu na model MDR-Z1R Signature serije, a prati isti smer zvuka.

Udobnost je ključna

Model je lakši od svog prethodnika – što je velika prednost bilo da nosite slušalice u svom domu ili dok ste u pokretu. Uživaćete u jastučićima za uši posebno dizajniranim za dugotrajnu udobnost jer ćete moći duže da ih nosite. Luksuzni i udobni sintetički jastučići napravljeni su od poliuretanske pene niske otpornosti.

Model 1AM2 je predstavljen u crnoj i srebrnoj boji i odiše suptilnom elegancijom.

Tesna saradnja sa Kimber Kable prilikom dizajniranja

U paketu sa slušalicama su i dva kabla, jedan standardni, a drugi za uravnoteženo povezivanje od 4,3 mm. Međutim, ako ozbiljno želite da povećate kvalitet zvuka koji slušate, Sony takođe nudi Kimber Kable® koji se savršeno uklapa sa modelom 1AM2. MUC-S12SB1 Kimber Kable® je kompatibilan sa ovim i drugim pojedinačnim izlazima za slušalice. Dakle, ako tražite kompatibilnost uravnotežene veze između Walkman uređaja i Sony slušalica, vaša misija je završena.

Cena modela MDR-1AM2 će iznositi oko 250 evra, a u prodaji će se naći početkom aprila.

Cena kabla MUC-S12SB1 iznosiće oko 200 evra, a moći će da se kupi na proleće 2018.