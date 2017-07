Kingston Digital predstavio novi USB Type-C čitač microSD kartica

Kingston Digital Europe Co LLP, članica Kingston Technology Company, Inc., nezavisnog svetskog lidera u proizvodnji memorijskih proizvoda, danas je najavio svoj novi čitač kartica, MobileLite Duo 3C.

Ovaj čitač microSD kartica poseduje dvojni interfejs kako bi radio sa USB Type-A i Type-C portovima, budući da je posebno pravljen za uređaje sa USB Type-C portovima.

MobileLite Duo 3C je kompatibilan sa USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) specifikacijom i nudi velike brzine prenosa i čitanja videa, fotografija i drugih velikih fajlova. Uređaj čita microSD / SDHC / SDXC, UHS-I kartice i podržava najnovije brzine kartica.

Kompaktne metalik forme, MobileLite Duo 3C sa lakoćom staje u ranac, torbicu ili džep, kako biste ga uvek imali pri ruci.

“MobileLite Duo 3C je sveobuhvatan čitač kako za novije tako i za starije sisteme, budući da radi sa novim USB Type-C i Type-A uređajima,” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe.

“Uređaji sa podrškom za USB Type-C su sve popularniji i naš novi čitač kartica idealan je za ličnu ili profesionalnu upotrebu; a budući da je kompaktan i lagan, možete ga nositi sa sobom gde god vam je potreban. ”

MobileLite Duo 3C dolazi sa dvogodišnjom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i čuvenom Kingston pouzdanošću.