Kingston Digital predstavlja novu ‘Canvas’ seriju memorijskih kartica

Kingston Digital, Inc., članica Kingston Technology Company, Inc., nezavisnog svetskog lidera u proizvodnji memorijskih proizvoda, predstavila je danas svoju novu liniju ‘Canvas’ memorijskih kartica

. Canvas kartice će biti dostupne kao SD i microSD kartice u tri različite serije: Select, Go! i React, u cilju prilagođavanja potrebama svih korisnika.

Sa Canvas linijom memorijskih karitca, korisnici i kreatori će moći da izaberu najbolji mogući mediji za skladištenje podataka. Kartice su dizajnirane da obezbede pouzdanost, fleksibilnost i odgovarajuće performanse za bilo koji projektat. Uz dokazan kvalitet i istrajnost, korisnici će imati dovoljno poverenja da ponesu svoje Canvas kartice gde god ih mašta odvede.

Linija Canvas kartica uključuje:

Canvas Select ™:

Dizajnirana tako da se na nju možtete osloniti, što je čini idealnom za snimanje u HD-u i pravljenje fotografija visoke rezolucije uz pomoć digitalnog fotoaparata ili telefona.

Klasa 10 UHS-I dostiže 1 brzinu i do 80MB/s pri čitanju.

brzinu i do 80MB/s pri čitanju. Dostupni su kapaciteti2 SD kartica do 128GB i microSD do 256GB.

Canvas Go! ™:

Za forografe u pokretu što ih čini idealnim za snimanje životnih avantura u 1080P ili čak 4K rezoluciji na DSLR aparatima, dronovima ili akcionim kamerama.

Klasa 10 UHS-I U3 dostiže brzinu 1 i do 90MB/s pri čitanju, 45MB/s pri upisu.

i do 90MB/s pri čitanju, 45MB/s pri upisu. Dostupni su kapaciteti2 SD kartica do 512GB i microSD do 128GB.

Canvas React ™:

Dizajnirana da prati vaš tempo, za snimanje 4K videa ili za pravljenje neverovatnih burst fotografija na DSLR aparatima, mirrorless kamerama, ili na smart telefonima.

Klasa 10 UHS-I U3 dostiže brzinu 1 i do 100MB/s pri čitanju, 80MB/s pri upisu.

i do 100MB/s pri čitanju, 80MB/s pri upisu. Dostupni su kapaciteti2 SD kartica do 256GB i microSD do 128GB.

“Jako smo odlučni u tome da konstantno kreiramo nova i unapređena rešenja za skladištenje podataka koja ispunjavaju potrebe naših korisnika.” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe. “Canvas memorijske kartice su izdržljive, poseduju veliki kapacitet i nude visoke brzine koje omogućavaju da zabeležite sve životne uspomene, bilo gde da se nalazite.”