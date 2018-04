Kingston Digital predstavlja novu UV500 porodicu SSD-ova

Kingston Digital Europe Co LLP, članica Kingston Technology Company, Inc., nezavisnog svetskog lidera u proizvodnji memorijskih proizvoda, predstavila je danas svoju novu UV500 familiju SSD-ova.

Dostupan u različitim formatima, UV500 biće prvi Kingstonov 3D NAND SSD da potpunom enkripcijom. UV500 koristi Marvell 88SS1074 kontroler i u kombinaciji sa 3D NAND fleš memorijom omogućuje velike brzine selektivnog čitanja/pisanja, čak do 520MB/s i 500MB/s, čineći ga 10x bržim od 7200RPM hard diska.

UV500 u velikoj meri poboljšava celokupne performanse sistema neverovatnim odzivom, vremenom učitavanja programa i brzinom kopiranja podataka, a usled nepostojanja mehaničkih delova daleko je i pouzdaniji u odnosu na klasični hard disk. UV500 štiti poverljive podatke korišćenjem 256-bit AES hardverske enkripcije i podržava TCG Opal 2.0. Dostupan je u tri različita formata (2.5″, M.2 2280 i mSATA) kako bi bio pogodan za sistem bilo kog korisnika. UV500 je savršen kao sistemski disk, ili kao primarni disk za skladištenje većih podataka pošto je dostupan u kapacitetima od 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB i 1920 GB*.

“Ponosni smo što smo na tržištu predstavili UV500 porodicu SSD-ova koji omogućavaju samoenkripciju.” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe. “Kombinacija moćnog kontrolera, 3D NAND-a i enkripcije podataka u različitim formatima čini UV500 savršenim i za privatne i poslovne korisnike koji želje bolje performanse u svom, već postojećem, sistemu”.

UV500 je podržan petogodišnjom garancijom sa besplatnom tehničkom podrškom i prepoznatljivim Kingston kvalitetom.