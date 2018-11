Kingston dodatno unapredio IronKey D300 enkriptovani USB

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, dodao je nekoliko novih mogućnosti za IronKey D300, koji je nedavno nagrađen od strane Cyber Defense 2018 Global Awards kao najbolji enkriptovani USB Flash drajv. IronKey D300 ima FIPS 140-2 Level 3 sertifikat i koristi 256-bitnu AES hardversku enkripciju u XTS modu. Uređaj je na tržište stigao ove nedelje u okviru serijske verzije (D300S) i doneo dve nove mogućnosti koje dodatno poboljšavaju već napredni sistem zaštite osetljivih podataka.

IronKey D300S ima jedinstveni serijski broj i bar kod na samom uređaju, omogućujući mrežnim administratorima da jednostavno čitaju ili skeniraju kodove, umesto da uključuju ceo drajv. Tokom bilo kakve fizičke raspodele ovih uređaja, proces će biti značajno efikasniji i jednostavniji. Druga nova funkcija, virtualna tastatura, omogućava korisnicima da unose lozinku klikovima miša umesto korišćenjem fizičke tastature, čime se obezbeđuje veći nivo zaštite od bilo kakvog oblika keylogging-a prilikom korišćenja D300S na računarima.

Novi serijski diskovi će takođe biti dostupni i kao takozvani Managed modeli1 (D300SM) koji zahtevaju IronKey EMS ili SafeConsole® od DataLocker³, koji omogućavaju centralno upravljanje USB drajvom. Ovo će biti prvi IronKey drajv koji će sada biti podržan i na SafeConsole-u, omogućujući da ga koriste korisnici koji već imaju instaliran SafeConsole. IronKey D300SM će biti dostupan u prvom kvartalu 2019. godine.

“Mi stalno radimo na unapređenju naših proizvoda, bez obzira na to koliko su oni već dobri”, rekao je Rob Allen, evropski direktor za marketing i tehničke usluge, Kingston EMEA “Zaštita podataka koju pruža IronKey D300 već je na vrlo zavidnom nivou ali mi stalno slušamo sve zahteve naših kupaca. Ova dva poboljšanja koja smo implementirali na seriju D300 donose još vodećih industrijskih načina za zaštitu podataka.

Uz Kingstonovih 30 godina iskustva u pružanju kvalitetnih tehnoloških rešenja, kao i zajedno sa najnovijom NAND Flash memorijom i tehnologijom kontrolera, korisnici bilo kog D300 uređaja mogu biti sigurni da su njihovi poverljivi podaci i informacije dobro zaštićeni od rizika i pretnji povezanih sa gubitkom ili krađom digitalnih uređaji za skladištenje podataka.”