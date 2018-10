Kingston lider u svim kategorijama sa ukupno 23 procenta tržišnog udela

Kingston Digital, Inc., divizija u okviru Kingston Technology Company, Inc. svetskog lidera u oblasti memorijskih proizvoda i tehnoloških rešenja, danas je objavila da je DRAMeXchange, divizija TrendForce, proglasila Kingston za broj jedan dobavljača SSD uređaja za čitavu 2017. godinu. Prema DRAMeXschangeu, Kingston je imao odličnih 23 procenta udela na tržištu od ukupno 55 miliona isporučenih jedinica.

DRAMeXschange je jedno od pet istraživačkih odeljenja kompanije TrendForce i sprovodi temeljna i metodična istraživanja u NAND i DRAM industrijama još od nastanka 2000. godine.

Nalazi kompanije DRAMeXschange pokazuju da je Kingston uspeo da se pozicionira značajno iznad konkurencije na tržištu koje raste velikom brzinom. Rezultati dodatno potvrđuju da je Kingston lider u proizvodnji SSD-a, pošto dobavljač koji zauzima drugo mesto ima udeo od 8 procenata ukupnog kanala distribucije.

Kao kategorija, third-party SSD proizvođači čine 60 posto od ukupnog broja isporučenih SSD-a tokom 2017. godine. Kingstonova pozicija sa SSD uređajima, veoma je slična uspehu koji je ostvaren i na tržištu DRAM-a, gde je kompanija najveći third-party snabdevač memorijskim modulima već više od jedne decenije.

“Za nas je velika čast to što se nalazimo na prvom mestu ove liste. Razlika koju Kingston pravi u odnosu na druge krije se u tome koliko je sa nama lako poslovati, nivo prodajne podrške koju pružamo, kao i pristup inženjerima i proizvodnim ekspertima koji pružamo svim našim korisnicima i partnerima,” rekao je Tony Hollingsbee, business manager SSD divizije za region EMEA pri Kingstonu. “Preko 30 godina, Kingstonov fokus je na našim kupcima i partnerima u kanalima distribucije širom sveta. Taj sjajni odnos pomogao je u tome da naš SSD biznis brzo raste, još od kada smo na tržište plasirali naš prvi SSD tokom 2009 godine. Ovaj uspeh, delimo u potpunosti sa njima.”