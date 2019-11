Kingston osvežio asortiman microSD i SD kartica dodatkom nove Canvas Select Plus linije proizvoda

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je objavio da započinje sa distribucijom novog asortimana microSD i SD kartica Canvas Select™ Plus. Uz novu Canvas Select Plus liniju proizvoda, Kingston namerava da zameni originalni Canvas Select asortiman kartica sa novim bržim modelima velikog kapaciteta, što ih čini esencijalnim za pametne telefone i digitalne kamere.

Kingstonov Canvas Select Plus asortiman flash memorijskih kartica napravljen je sa poboljšavanjem iskustva korisnika na umu, donoseći veće brzine, višu pouzdanost kao i povećane kapacitete do 512GB1. Canvas Select Plus omogućuje da se sadržaj visokog kvaliteta brže prenosi, uz brzine koje dostiži Class 10 UHS-I standard do 100MB/s2, što je savršeno za zadatke većeg obima poput brzog učitavanja zahtevnih aplikacija, prebacivanja fotografija visoke rezolucije ili snimanja i montaže HD video zapisa.

Nova Canvas Select Plus microSD kartica je optimizovana za upotrebu sa Android uređajima, imajući u vidu da je razvijena u skladu sa A1 klasom performansi za pokretanje i učitavanje aplikacija pri neverovatnim brzinama. Nove poboljšane specifikacije omogućuju korisnicima dovoljno brzine i memorije za fotografije visoke rezolucije i za 4K snimanje video zapisa, kao i multimediju koja sadrži zahtevne grafičke elemente.

Canvas Select Plus flash kartice dolaze i uz doživotnu garanciju, besplatnu tehničku podršku kao i legendarnu Kingston pouzdanost.