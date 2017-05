Kingston predstavio KC1000 NVMe PCIe SSD koji ispunjava najzahtevnije prohteve SSD entuzijasta

Kingston Digital Europe Co LLP, članica Kingston Technology Company, Inc., nezavisnog svetskog lidera u proizvodnji memorijskih proizvoda, predstavio je danas KC1000 NVMe PCIe SSD. Dostupan od sredine juna, ovaj M.2 NVMe™ PCIe SSD je preko dva puta brži od SATA SSD-ova i preko 40 puta brži od hard-diskova koji imaju brzinu obrtaja od 7200 RPM.

KC1000 je napravljen za napredne korisnike, pružajući, ultimativni skok u performansama u aplikacijama koje zahtevaju mnogo resursa kao što su aplikacije za obradu videa visoke rezolucije, vizuelno prikazivanje podataka, igranje i ostala okruženja u kojima se intenzivno koriste podaci, a gde tradicionalna rešenja za skladištenje nisu u mogućnosti da isprate zahteve.

“Zahtevi današnjih naprednih korisnika se konstantno rastu pošto nove aplikacije koje intenzivno rade sa podacima pomeraju granicu toga šta može biti postignuto čak i sa profesionalnim radnim stanicama i moćnim gejmerskim mašinama,” izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije u kompaniji Kingston Technology Europe.

“KC1000 je savršeno rešenje za profesionalce u medijima i dizajnu, gejming entuzijaste i sve one kojima trebaju performase za skladišptenje podatka sa ultra niskom latencijom kako bi izbegli usko grlo na ovom polju. Ovaj nativno NVMe uređaj nudi jedno od najmoćnijih rešenja za skladištenje u industriji za sadržaj visoke rezoluzcije, VR aplikacije, brži gejmplej ili prednost za kreativne profesionalce pri kratkim rokovima.”

KC1000 pruža do 290.000 IOPS i biće dostupan sredinom juna u verzijama od 240, 480 i 960 gigabajta. Ovaj SSD visokih performansi podržava PCIe Gen3 x4 interfejs i najnoviji NVMe protokol. KC1000 pruža veće brzine dizanja sistema i učitavanja i nudi bolje performanse pri sekvencijalnom upisivanju i čitanju podataka, kao i poboljšanju izdržljivost i energetsku štedljivost. Savršen je za korisnike koji traže trenutno drastično poboljšanje performansi pri:

Obradi HD videa

Korišćenju VR i AR aplikacija

Radu u CAD aplikacijama

Strimovanju sadržaja

Grafički zahtevnim igrama

Vizualizaciji podataka

Analizi u realnom vremenu

KC1000 dolazi uz ograničenu petogodišnju garanciju i čuvenu Kingston podršku.

Kingston KC1000 NVMe PCIe SSD karakteristike i specifikacije :

Forma: 2 2280

2 2280 Interfejs: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 Lanes

NVMe PCIe Gen 3.0 x4 Lanes Kapaciteti 1 : 240 GB, 480 GB, 960 GB

240 GB, 480 GB, 960 GB Kontroler: Phison PS5007-E7

Phison PS5007-E7 NAND: MLC

MLC Brzina sekvencijalnog čitanja/upisivanja2:

240GB: do 2700/900MB/s

480GB, 960GB: do 2700/1600MB/s

Maksimalna brzina 4K čitanja/upisivanja2:

240GB: do 225.000/190.000 IOPS

480GB, 960GB: do 290.000/190.000 IOPS

Brzina nasumičnog 4K čitanja/upisivanja:

240GB, 480GB: do 190.000/160.000 IOPS

960GB: do 190.000/165.000 IOPS

PCMARK ® Vantage HDD Suite rezultat: 000

000 Total Bytes Written (TBW)3:

240GB: 300 TB i 0,70 DWPD5

480GB: 550 TB i 0,64 DWPD5

960GB: 1 PB i 0,58 DWPD5

Potrošnja energije: 0,11 W u stanju mirovanja / 0,99 W prosečno / 4,95 W (maksimalno) čitanje / 7,40 W (maksimalno)

upis

Temperatura skladištenja: od -40°C do 85°C

od -40°C do 85°C Temperatura rada: od 0°C do 70°C

od 0°C do 70°C Dimenzije:

80 mm x 22 mm x 3,5 mm (M.2)

180,98 mm x 120,96 mm x 21,59 mm (sa HHHL AIC – standardnim držačem)

181,29 mm x 80,14 mm x 23,40 mm (sa HHHL AIC – držačem niskog profila)

Težina:

10 g (M.2)

76 g (sa HHHL AIC – standardnim držačem)

69 g (sa HHHL AIC – držačem niskog profila)

Vibracija pri radu: 2,17G Peak (7-800Hz)

2,17G Peak (7-800Hz) Vibracija u stanu mirovanja: 20G Peak (20-1000Hz)

20G Peak (20-1000Hz) MTBF: 2,000,000

2,000,000 Garancija/podrška4: Ograničena petogodišnja garancija sa besplatnom tehničkom podrškom

KC1000 NVMe PCIe M.2 SSD Part Numbers Broj modela Kapacitet SKC1000/240G 240GB SKC1000H/240G HHHL (Dodata kartica) 240GB SKC1000/480G 480GB SKC1000H/480G HHHL (Dodata kartica) 480GB SKC1000/960G 960GB SKC1000H/960G HHHL (Dodata kartica) 960GB