Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, predstavio je osvežene “Canvas” serije memorijskih kartica koje nose naziv Canvas Plus. Nove SD i microSD linije proizvoda uključuju Kingstonove prve UHS-II kartice.

Kako bi išli u korak sa novim Canvas Plus karticama, takođe su predstavljeni i novi MobileLite Plus UHS-II čitači koji su projektovani da podrže velike brzine čitanja. Canvas Plus predstavlja sledeću generaciju SD i microSD kartica sa povećanim performansama za DSLR fotoaparate, 4K/8K video produkciju, Android™ uređaje, akcione kamere i dronove.

Canvas Plus nudi tri različite varijacije za SD i microSD kartice: Select Plus, Go! Plus, i React Plus. Canvas Select Plus liniji proizvoda, koja je sa isporukom počela u četvrtom kvartalu 2019. godine, sada se pridružuju Canvas Go! Plus i Canvas React Plus. One ne samo da podržavaju najnovije napredne kamere koje mogu da snimaju u 4K i 8K rezoluciji, već su React Plus i MobileLite Plus takođe kompatibilne i sa starijim UHS-I i SD bus standardima. MobileLite Plus čitači sa druge strane će biti dostupni samostalno ili u paketu sa React Plus karticama, kako bi se osigurala optimizovana brzina.

„Naš cilj je da pružimo najbolje moguće iskustvo kako bi potrošači mogli da dele sadržaje koji su im važni“, rekao je Tiago Gomes, Kingstonov BM flash manager EMEA. „Canvas kartice prednjače sa UHS-II i A2 podrškom za aplikacije, izdržljive su, odlikuju se velikim kapacitetom skladištenja i većom brzinom za snimanje svih vaših životnih uspomena, bez brige o ograničenju prostora ili dugim periodima za prenos podataka.

Canvas Plus serija kartica uključuje:

Canvas Select™ Plus:

Dizajnirani za rekreativne/amaterske Full HD i 4K DSLR fotoaparate (SD) i Android mobilne uređaje (microSD).

Class 10 UHS-I brzina1 do 100MB/s čitanje.

· MicroSD podržava A1 klasu performansi za aplikacije kako bi se ubrzao rad na tabletima i pametnim telefonima.

SD i microSD u kapacitetima2 do 512GB.

Canvas Go!™ Plus:

· Idealne za snimanje 4K UHD video snimaka i burst mode fotografija na vašem DSLR (SD) fotoaparatu, ili za korišćenje sa 4K akcionim kamerama i dronovima (microSD).

· Class 10 UHS-I U3 brzina1 do 170MB/s čitanje3, 90MB/s pisanje.

· MicroSD podržava A2 klasu performansi za aplikacije kako bi se ubrzao rad na tabletima i pametnim telefonima sledeće generacije.

SD i microSD u kapacitetima2 do 512GB.

Canvas React™ Plus:

· Najbolje u klasi UHS-II performanse za snimanje profesionalnih 4K/8K video zapisa, kao i za fotografije visoke rezolucije na kamerama koje predstavljaju industrijski standard.

Class 10 UHS-II U3 brziona1 do 300MB/s čitanje, 260MB/s pisanje4 (SD) i 285MB/s čitanje, 165MB/s pisanje4 (microSD).

· Prva UHS-II microSD kartica koja podržava A1 klasu performansi za aplikacije kako bi se ubrzao rad na tabletima i pametnim telefonima.

SD i microSD u kapacitetima2 do 256GB.

MobileLite Plus čitač:

· Izgrađen za povećanje efikasnosti radnog toka sa neverovatnim UHS-II brzinama za brži prenos datoteka i vreme obrade.

· USB 3.2 Gen 1 brzine sa podrškom i za starije UHS-I kartice.

Dizajnirani za optimalne performanse sa Kingston microSD i SD karticama.