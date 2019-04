Kingston predstavio nove microSD kartice visoke izdržljivosti

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je predstavio novu liniju High Endurance microSD kartica. Kartice su posebno dizajnirane za primenu koja zahteva intenzivno pisanje podataka, kod uređaja kao što su kućne sigurnosne i nadzorne kamere, kamere za automobile ili kamere za telo.

Pošto je za primene ovog tipa potreban visok nivo pouzdanosti i performansi, Kingstonova High Endurance microSD kartica pruža trajnost, visok kapacitet skladištenja i produženu izdržljivost, kako bi se zadovoljile specifične potrebe za snimanjem kućnih sigurnosnih kamera ili kamera u automobilima. High Endurance microSD kartica može da primi do 20.000 sati1 besprekidnog snimanja video zapisa u full 1080p HD rezoluciji, kako bi snimila šta se događa kod kuće ili na putu.

Kingstonove High Endurance microSD kartice su projektovane i testirane za upotrebu u teškim uslovima i dovoljno su izdržljive da zaštite od ekstremnih temperatura, šoka, vode i x-zraka. Kada je to najviše potrebno, High Endurance microSD kartica je pouzdano rešenje za beleženje kritičnih trenutaka tokom dugog vremenskog perioda, bez rizika za kompromitovanje ili gubljenje podataka.

„Snimci zabeleženi sa kućnih sigurnosnih kamera ili uz pomoć kamera iz automobila, mogu se pokazati kao neprocenjivo vredni. Korisnici moraju biti sigurni da su njihove memorijske kartice napravljene tako da izdrže ekstremne uslove, a da istovremeno pruže stabilno rešenje za skladištenje, kako bi korisnici snimili kritične snimke kada je to najpotrebnije“, rekao je Tiago Gomes, Flash Business Manager, Kingston EMEA. “Dash kamere u vozilima i sigurnosne kamere kod kuće postaju sve češće i uz dodatak naše nove High Endurance microSD kartice, u mogućnosti smo da odgovorimo na rastuću potražnju za beleženjem video sadržaja za praćenje uz pružanje visokih performansi, zajedno sa proverenom Kingston pouzdanošću.“

Kingstonove High Endurance microSD kartice su dostupne u kapacitetima od 32GB, 64GB i 128GB i podržane su dvogodišnjom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću.