Kingston predstavio novi KC600 SATA SSD

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je najavio da će na tržište plasirati KC600 SATA SSD. Dizajniran za upotrebu kako u desktop, tako i u laptop računarima, KC600 je SSD uređaj punog kapaciteta koji pruža izvanredne performanse. Dolazi u formatu od 2.5″ i koristi SATA Rev 3.0 interfejs uz kompatibilnost sa prethodnim standardima.

KC600 je optimizovan za funkcionalne sistemske performanse, uz neverovatne brzine pokretanja sistema, učitavanja i prenosa podataka. Podržava paket potpune sigurnosti koji uključuje AES-XTS 256-bitnu hardversku enkripciju, TCG Opal 2.0 i eDrive, što omogućava korisnicima da sačuvaju i zaštite svoje podatke. KC600 će biti dostupan u kapacitetu do 2TB1 uz najnoviju 3D TLC NAND tehnologiju i read/write brzine do 550/520MB/s2. Dostupan je u dve varijante, kao stand-alone SSD ili u okviru bandl paketa u kome se nalazi sve što je potrebno za jednostavnu desktop ili notebook instalaciju.

KC600 je trenutno dostupan u kapacitetima od 256GB i 512GB, a uskoro se na tržištu očekuju i verzije od 1024GB i 2048GB. KC600 dolazi i sa petogodišnjom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću.