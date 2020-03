Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je lansirao DC1000M, novi U.2 NVMe PCIe SSD namenjen upotrebi u data centrima. DC1000M je dizajniran da podrži širok raspon korporativnih zahteva rada sa podacima, uključujući Cloud computing, web hosting, high-performance computing (HPC), virtuelnu infrastrukturu, veštačku inteligenciju i deep learning aplikacije. DC1000M se tako pridružuje nedavno lansiranom DC1000B NVMe boot drive-u, VMware Ready™ SATA SSD-ovima iz DC500 serije kao i DC450R, sa kojima formira najpotpuniji asortiman vrhunskih rešenja za skladištenje podataka poslovne klase na tržištu.

„Servisi koji su od visokog značaja kao i aplikacije zasnovane na Cloud platformi ne zavise samo od munjevitog IOPS-a i bandwidth-a, već i od doslednosti i predvidljivosti podataka koji se servisiraju“, rekao je Toni Hollingsbee, poslovni menadžer SSD sektora u Kingston EMEA. „DC1000M obezbeđuje stabilnost i nisku latenciju za data centre, istovremeno podržavajući radna opterećenja za koja je potrebna izdržljivost koja podrazumeva dnevno ispisivanje celog kapaciteta diska (1 DVPD)“.

DC1000M je pristupačan ali i moćan NVMe disk za data centre. Kupci koji žele da svoje sisteme unaprede sa SATA/SAS SSD-ova na NVMe, uživaće u svim sličnostima u implementaciji, ali sa mnogo većim brzinama i nižim latencijama. Ovaj disk se odlikuje velikim kapacitetom za skladištenje i najboljim performansama u klasi kojoj pripada. DC1000M donosi Gen 3.0 x4 NVMe PCIe interfejs koji omogućava visoke performanse i nisku latenciju na standardizovanim platformama, pružajući do 540K IOPS random read performanse kao i preko 3GB/s propusnosti podataka. DC1000M je izgrađen uz striktne QoS zahteve kako bi se osigurale predvidljive random IO performanse kao i predvidljive latancije u širokom rasponu opterećenja servera.

Široko prihvaćeni U.2 (2.5″) standard savršeno funkcioniše sa najnovijim generacijama servera i skladišnih jedinica koje su izrađene za PCIe i U.2 standarde. Jednostavno se zamenjuju što u potpunosti eliminiše sve izazove koji su do skoro postojali kada je u pitanju servisiranje PCIe uređaja za skladištenje. Pored toga, ovaj disk donosi mogućnosti koje su specifično namenjene poslovnim korisnicima, kao što je end-to-end data path protekcija, zaštita od gubitka napajanja (PLP) i telemetrijski nadzor za povećanje pouzdanosti data centra. DC1000M je dostupan u kapacitetima od 960 GB, 1.92TB, 3.84TB i 7.68TB, a takođe dolazi i sa ograničenom petogodišnjom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću.