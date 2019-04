Kingston Server Premier DDR4 moduli dobili validaciju za Intelovu Purley platformu

Kingston Technology Europe Co LLP, svetski lider u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je najavio da su verzije od 32GB, 16GB i 8GB njihovog Server Premier DDR4-2933 registrovanog DIMM modula dobile validaciju za Intel Purley platformu, uključujući Intel® Xeon® skalabilnu procesorsku familiju (do skoro poznatu kao “Cascade Lake-SP”). Link do stranice za validaciju nalazi se ovde.

Kingstonovi Purley-validirani Server Premier moduli specijalno su projektovani tako da oslobode moć Intelove šestokanalne serverske mikroarhitekture. Sa 2933MT/s – memorijskom frekvencijom nove generacije koja je podržana u poslednjoj verziji Intel Xeon Scalable procesorske familije – svaki DIMM pruža maksimalni protok od 23.46 GB/s. Kada se grupišu za višekanalne performanse, oni donose znatno poboljšanje performansi u modernim serverskim aplikacijama.

Već́ više od tri decenije, Kingston je memorijski brend za koga se kupci odlučuju za svoje date centre. Server Premier memorija poseduje zaključani BOM (listu komponenata) da bi se osigurao konzistentan brend i revizija DRAM-a, a takođe podleže i rigoroznom, dinamičkom burn-in testiranju, koje je dizajnirano tako da što pre prepozna potencijalne kvarove u ranom proizvodnom životu, još u fabrici, pre nego što se memorije nađu na tržištu. Ključna komponenta procesa testiranja proizvodnje je da Kingston simulira radna opterećenja korisnika na istim matičnim pločama koje se nalaze u njihovim data centrima.

Server Premier donosi:

· Zaključanu listu korišćenih komponenata (BOM)

· Obaveštenja o promenama delova (PCN) 45-90 dana unapred

· Validaciju za serverske platforme

· Intel PCSD serversku kvalifikaciju

· Kvalifikacije vodećih serverskih proizvođača

· Početne brzine od DDR4-2400

· Doživotnu garanciju

· Vodeća podrška i servis u industriji

„Naši najnoviji 2933MT/s memorijski moduli su temeljno testirani, validirani i spremni za upotrebu u serverima koji koriste Intelovu najnoviju Xeon skalabilnu platformu,“ rekao je Marco Ziegler, Server DRAM koordinator, Kingston EMEA. „Naš servis, kvalitet i dugovečnost u ovoj industriji čine Server Premier brendom koga biraju OEM-ovi i vodeći data centri na svetu. Mi takođe pružamo i pristup našem timu eksperata koji savetuju klijente kako da maksimiziraju performanse njihovih data centara.“

Server Premier je deo Kingstonove porodice poslovnih memorijskih rešenja za data centre. Kingston je nedavno lansirao i DC500 serijuSSD-ova koji donose striktne quality of service (QoS) zahteve, kako bi osigurali predvidive random I/O performanse, kao i predvidive niske latencije u širokom spektru zadataka koji iziskuju čitanje i pisanje podataka. DC500 uključuje end-to-end zaštitu podataka i zaštitu od gubitka električne energije, kako bi podaci bili sigurni i u slučaju iznenadnog gubitka struje. Serija uključuje:

· DC500R: optimizovan za razne potrebe intenzivnog čitanja memorije, kao što su web serveri, virtuelna desktop infrastruktura, operativne baze podataka i analitika u realnom vremenu. Uz ocenu izdržljivosti od .5 drive writes per day (DWPD), DC500R je dostupan u kapacitetima od 480GB, 960GB, 1.92TB i 3.84TB.

· DC500M: optimizovan za mešovita radna opterećenja u situacijama koje zahtevaju dobro izbalansiranu ravnotežu između čitanja i pisanja I/O zahteva. DC500M ima ocenu izdržljivosti od 1.3 DWPD i idealno je rešenje za upgrade na tržištu rack-mount servera velikog kapaciteta, zatim za hiperskalabilne data centar servere kao i za provajdere cloud usluga. Dostupan je u kapacitetima od 480GB, 960GB, 1.92TB i 3.84TB.