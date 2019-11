Kingston Technology predstavio novi model SSD-a namenjenog upotrebi u data centrima

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za Flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, počeo je isporukom novog Data Center 450R (DC450R) Enterprise SSD-a. Ovaj 6Gbps SATA SSD visokih performansi sa 3D TLC NAND tehnologijom je dizajniran za upotrebu koja je fokusiranu na visoke performanse pri čitanju podataka.

Ovaj serverski SSD pruža vrhunske performanse, istovremeno osiguravajući izvanredni I/O i predvidljive latencije, što se sada zahteva od svih SSD-ova namenjenih data centrima. Izgrađen prema Kingstonovim strogim QoS zahtevima234, DC450R je dizajniran da obezbedi konzistentnost performansi u širokom rasponu radnog opterećenja intenzivnog čitanja i keširanja podataka.

Kingstonov DC450R je dizajniran za radno okruženje koje zahteva 24/7 pouzdanost, kao što je na primer upotreba u mrežama za isporuku sadržaja (CDN), EDGE računarstvo i širok spektar drugih softverski definisanih skladišnih arhitektura. DC450R donosi posebno fokusirani skup funkcija koje data centrima omogućuju odabir najpovoljnijeg SSD-a za svoje radno opterećenje. Preduzećima su potrebni rezultati, rešenja i sporazumi o nivou usluge (SLAs), a DC450R pruža sistem bilderima i cloud provajderima visoke performanse, kao i ekonomičan SSD standard na koji mogu da računaju.

„Današnji data centri i njihova radna opterećenja zahtevaju strateški optimizovani SSD, dizajniran sa pojednostavljenim i fokusiranim funkcijama za aplikacije koje zahtevaju čitanje podataka“, izjavio je Dejan Škuletić, menadžer za razvoj poslovanja kompanije Kingston za područje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije. „Naš DC450R dizajniran je da ispuni ta očekivanja i pruža menadžerima data centara mogućnost da odaberu SSD prilagođen za njihova radna opterećenja, bez trošenja resursa na skuplje SSD-ove koji su dizajnirani i za velike brzine pisanja podataka. 450R donosi odlične I/O brzine i predvidljive niske latencije kako bi se osigurao dosledno visok nivoi performansi – kako u aplikaciji, tako i na strani korisničkog interfejsa.”

DC450R dostupan je u kapacitetima od 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB1, a takođe dolazi i uz limitiranu petogodišnju garanciju, besplatnu tehničku podršku i legendarnu Kingston pouzdanost.