Kingston Technology slavi 30 godina pružanja svetu kvalitetnih tehnoloških rešenja

Kingston Technology Company, Inc., nezavisni svetski lider u proizvodnji memorijskih proizvoda i rešenja, danas slavi 30. godinu poslovanja kao proizvođač inovativnih tehničkih hardverskih rešenja za računare i ostale uređaje. Kompaniju Kingston®su 17. oktobra 1987. godine osnovali CEO Džon Tui COO Dejvid San. Dvojica suosnivača i dan danas vode kompaniju i ostali su veoma aktivni u svakodnevnom poslovanju.

Preduzetnički duh obojice vlasnika i dugogodišnji uspeh kompanije prepoznati su širom sveta. Kingstonova osnovna načela poštovanja, vernosti, fleksibilnosti i integriteta stvorila su korporativnu kulturu za primer – kulturu koja gaji veze sa korisnicima, partnerima i dobavljačima, čemu Kingston duguje svoj uspeh. Kompanija je danas najveći proizvođač DRAM modula među proizvođačima koji ne proizvode memorijske čipove,vodeći proizvođač fleš memorijskih proizvoda — posebno SSD-ova — u čemu ima primat među korisnicima i organizacijama koji nastoje da nadograde postojeće sisteme i data centre. Video povodom proslave 30 godina postojanja možete pogledatiovde.

Kingston je na svom početku 1987. godine proizvodio samo jedan proizvod i stalnim i strateškim rastom evoluirao je kao kompanija kontrolišući pritom proizvodni proces što je više moguće – od osnovnih elemenata do finalnog proizvoda – i u slučaju DRAM-a i fleš proizvoda. Kompanija je ovo postigla kroz ekspanziju, strateška ulaganja, partnerstva i prilagođavanje potrebama industrije unajkraćem mogućem roku.

Uvidevši da su SSD-ovi budućnost skladištenja podataka kako u klijentskim računarima tako i u data centrima, kompanija je 2009. godine u ponudu uvela SSD uređaje, a prošle godine firma koja se bavi analitikom, Forward Insights, navela je da je Kingston drugi najveći proizvođačSSD-ova. Kompanija je takođe uvidela rastuću potražnju za pametnim telefonima, tabletima, uređajima baziranim na Internetu Stvari (IoT) i nosivim uređajima. Pre sedam godina, osnovana je kompanija Kingston Solutions, Inc. (KSI), koja proizvodi integrisanememorijske proizvode (single-chip storage i kontrolerska rešenja) koji se koriste u lakšim i tanjim svakodnevnim potrošačkim uređajima. Danas, KSI drži vodeću poziciju na polju integrisanihmemorijskih rešenja za proizvođače pametnih telefona.

Paleta proizvoda se dalje širila tokom proteklih godina na slušalice sa mikrofonom (hedsete), tastature, miševe i podloge za miševe putem Kingstonovog gejming brendaHyperX™, a inovativni proizvodi brzo su stekli popularnost i brzo su postali prihvaćeni od strane profesionalnih gejmera i eSports profesionalaca. Bile su potrebne samo dve godine da HyperX isporuči svoj milioniti gejmerski hedset. Danas Kingston kroz sve svoje brendove i proizvode nudi preko 2000 kvalitetnih tehnoloških rešenja i isporučuje ih u više od 120 države. Široko je prepoznat i priznat brend u svetu.

“Dejvid (San) i ja smo bili gotovo bez para kada smo pokrenuli tada malu kompaniju pre 30 godina i, osim velikih PC kompanija, malo njih se bavilo onim što smo mi radili,” izjavio jeDžon Tu, CEO isuosnivač kompanije Kingston. “Nismo ni sanjali kako će se sve odvijati, ali zbog dosta sreće i ljudi sa kojima smo ranije radili kojima se sve svidelo i koji su nam pomogli, mogli smo da rastemo polako i izgradimo uspešnu organizaciju. Osećam se veoma blagosloveno i srećno svakog dana kada dođem na posao.”

“Uspeh naše kompanijerezultat je vrednog rada naših zaposlenih i poštovanja koje imamo jedni prema drugima. Kada smo Džon (Tu) i ja osnovali ovu kompaniju, želeli smo da se svi koji rade ovde osete kao deo porodice,” kaže Dejvid San, COO i jedan od suosnivača kompanije Kingston. “Naša mantra u poslednjih 30 godina glasila je ’Ako brinemo o svojim zaposlenima i dobavljačima, oni će brinuti o našim korisnicima.’ Ovo se nije promenilo i Kingstonov uspeh ne postoji bez porodice.”

Od 1987.do danas: Razvoj kompanije Kingston

1987: Kingston počinje sa radom u Okrugu Orindž u Kaliforniji sanovim Single In-Line memorijskim modulom (SIMM) koji postaje industrijski standard za memorijske module.

Magazinnavodi da je Kingston privatna kompanija sa najbržim rastom u Americi.

Kingston otvara svoju prvu kancelariju van Amerike u Minhenu u Nemačkoj kako bi pružao bolju podršku evropskim korisnicima.

Kingston ulazi u„Billion-Dollar Club"sa prodajom od preko 1,3 milijarde dolara.

Kingston i Toshiba sarađuju na memorijskim nadogradnjama za Toshiba PC-e. Ovo je ujedno i prvi put da se PC OEM i proizvođač memorija udruže.

Kingston širi svoj globalni uticaj osnivanjem predstavništva za azijsko-pacifičko tržište koje uključuje proizvodni pogon i kancelarije u Tajvanu. Kingston takođe otvara svoju prvu kancelariju u Brazilu putem koje pruža usluge korisnicima u Južnoj Americi.Evropsko predstavništvo seli se u Ujedinjeno Kraljevstvo, a proizvodni/logistički pogon otvara se u Dablinu u Irskoj.

Osnovana Kingston Technology Services Division (KTSD) kako bi ekskluzivno proizvodila memorijska rešenja i radila na njima za OEM korisnike poput kompanije Dell.

Kingston kupuje kontrolni paket akcijaPowertech Technology, Inc., trenutno najvećeg svetskog pogona za back-end testiranje i pakovanje čipova za DRAM i fleš memorije. Ovom kupovinom, Kingston je dodatno povećao kontrolu proizvodnog procesa od čipa do završenog proizvoda.

· 1999: Kingston strateški otvara svoju kancelariju u Meksiku kako bi podržao region u razvoju. · 2000:Osniva se Advanced Validation Labs, Inc. (AVL) kao nezavisna laboratorija za testiranje i validaciju memorija. Njene "one-stop shop" usluge pokrivaju testiranje komponenti ali i modula kako bi podržali čitavu industriju memorijskih uređaja.

2000: Osnovana je kompanija Payton Technology Inc. kako bi pomogla Kingstonuda bolje upravlja svojim lancem nabavke i da obezbediback end wafer processing(proces proizvodnje memorijskih čipova iz vafera) čineći kompaniju efikasnijom u proizvodnji i isporuci memorijskih rešenja brzo rastućoj bazi svojih partnera.

Kingston počinje da sklapa memorijske module u Šangaju u Kini.

HyperX predstavlja svoj prvi proizvod, memorijske module visokih performansi.

Kingston počinje sa proizvodnjom fleš memorijskih proizvoda.

iSuppli (sada IHS Markit ® ) navodi Kingston kao svetskog #1 proizvođača memorijskih modula zaotvoreno tržište, uspeh koji se nastavio svake godine do dan danas bez prekida.

Kingston otvara najveći pogon za proizvodnju memorijskih modula na svetu u Šangaju u Kini.

Prihod kompanije Kingston dostiže3 milijarde dolara.

Kingstonova azijsko-pacifička regija dostiže milijardu dolara u prodaji po prvi put.

Kingston iPhison Electronics Corporationosnivaju Kingston Solutions, Inc., zajedničku kompaniju za proizvodnju integrisanih memorijskih rešenja za mobilnu industriju u razvoju.

Prihod kompanije Kingston dostiže novi rekord od6,5 milijardi dolara.

Gartner Research navodi Kingston kao #1 proizvođača USB memorija šestu godinu zaredom.

Kingston predstavlja najveći USB fleš disk na svetu, prvi fleš disk od jednog terabajta.

HyperX predstavio svoje prve gejmerske slušalice sa mikrofonom.

HyperX prodao milioniti primerak slušalica sa mikrofonom.

Kingston predstavlja novi najveći USB fleš disk na svetu, prvi fleš disk od dva terabajta.

Kingston drugi najveći proizvođač klijentskih SSD-ova na svetu u 2016. godinipo izveštaju kompanijeForward Insights.

Kingston slavi svoju 30. godišnjicu 17. oktobra.