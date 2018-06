Kompanija Canon na FESPA 2018 sajmu

Canon je poželeo dobrodošlicu rekordnom broju posetilaca na svom, većem neko ikad pre, štandu na FESPA 2018 sajmu. Čak 11.000 kupaca je došlo da vidi Canon-ovu ponudu naprednih digitalnih rešenja za proizvodnju širokih formata za razne primene, od obeležja i grafika, do unutrašnje dekoracije i ambalaže.

Glavne atrakcije za sve koji su posetili Canon na FESPA sajmu bili su operativni, potpuno automatizovani Océ Arizona/ProCut flatbed sistem za štampanje i sečenje, sa robotskom tehnologijom kompanije Rolan Robotics, Canon-ovog partnera, i Océ Colorado 1640 štampač sa rolnama, koji je predstavljen sa linijskom završnom obradom kompanije Fotoba.

Mark Lawn, direktor grupe za grafiku i komunikacije u Canon Europe, je prokomentarisao: „Pre godinu dana, Canon je bio u žiži interesovanja na FESPA sajmu sa predstavljanjem Canon UVgel tehnologije. Ove godine, Océ Colorado 1640 je privlačio najveću pažnju jer su posetioci mogli da posvedoče uspehu koji ovaj proizvod ima na tržištu, od naših korisnika čuju i svojim očima se uvere u brojne realne primene. Mnogo se govorilo i o robotizovanom procesu rada, jer su pružaoci usluga štampe počeli da uviđaju potencijalnu vrednost u novom pristupu proizvodnji, kako bi se iskoristile prednosti talasa mogućnosti za rast poslovanja.”

Zatim je dodao: „Iz razgovora koje smo imali na FESPA sajmu je jasno postoji velika potražnja za proizvodima koji su rezultat štampe velikog formata, što motiviše pružaoce usluga štampe da se fokusiraju na proširenje proizvodnih kapaciteta i automatizaciju procesa, gde je to moguće. Bogatom ponudom flatbed i rešenja sa rolnama, uspeli smo da pokažemo kako Canon sarađuje sa stručnim partnerima, da bi pružio vrhunska sveobuhvatna rešenja koja zadovoljavaju potrebe kupaca.”

FESPA 2018 je pružio priliku Canon-u pokaže pozitivan uticaj Canon UVgel tehnologije na tržište, kroz niz priča o uspehu nekih od 300 aktivnih korisnika Océ Colorado 1640 štampača u EMEA regiji. Ovo je dovelo do brojnih novih porudžbina za štampač sa rolnama, jer su posetioci kroz primere korisnika videli dokaz jedinstvene kombinacije visoke produktivnosti, kvaliteta štampe i raznovrsnosti materijala za štampu, koju nudi ova tehnologija.

Težnja pružaoca usluga štampe da svoje delovanje prošire u nove oblasti je takođe bila u fokusu na FESPA 2018 sajmu, a Canon-ov štand je bio prepun lepih primera realnih primena u praksi, koji su obuhvatali širok spektar, od promotivne grafike, štampe i ambalaže, do unosnih mogućnosti u digitalnoj štampi unutrašnje dekoracije.

Canon-ovo predstavljanje novog Océ Touchstone rešenja za izdignutu štampu je privuklo značajnu pažnju kupaca flatbed uređaja koji su zainteresovani za unapređenje svoje ponude sa štampom sa teksturama i drugim specijalnim efektima, i stvaranje potencijala za unosne poslove u izradi unutrašnje dekoracije, skupocenih materijala za promociju i luksuzne ambalaže.

„Više od polovine posetilaca FESPA 2018 Global Print Expo sajma je odabralo da poseti Canon-ov štand, među više od 700 izlagača. Za nas je to dokaz Canon-ovog velikog ugleda u specijalizovanom sektoru štampanja, što je posledica održivih inovacija usmerenih na oslobađanje poslovnog potencijala pružaoca usluga štampe. Kupci su u razgovorima naglašavali koliki značaj pridaju našem snažnom duhu dugoročnog partnerstva i poslovne podrške, bez obzira da li je njihov cilj da se maksimalno poveća produktivnost ili da se kreira mogućnost za stvaranje novih proizvoda, kao osnova za dalji rast. Uz mnoštvo inspirativnih primera stvarnih korisnika koji su bili prisutni na štandu, podstakli smo posetioce i dali im jasnu viziju kako ih Canon može usmeriti ka razvoju njihove ponude i kako može podići njihovo poslovanje na viši nivo.”