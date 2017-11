Kompanija Lenovo ostvarila značajan rast prihoda u drugom kvartalu 2017/18 godine

Kompanija Lenovo danas je objavila finansijske rezultate za kvartal koji se završio 30. septembra 2017. godine. U ovom periodu, prihod kompanije iznosio je 11,8 milijardi dolara, što predstavlja porast od 5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i 18 odsto u odnosu na prvi fiskalni kvartal.

Porast prihoda ostvaren je u sve tri poslovne jedinice, u oblasti data centara, mobilnih uređaja i PC računara i pametnih uređaja, čime je kompanija pokazala da uspešno sprovođenje njene strategije u 3 koraka donosi konstantan uspeh, pri čemu se finansijski rezultati poboljšavaju iz kvartala u kvartal. U drugom fiskalnom kvartalu, dobit pre oporezivanja je porasla za čak 104 miliona dolara, što predstavlja veliki napredak u odnosu na gubitak koji je ostvaren u prethodnom kvartalu.

Nakon predstavljanja najsveobuhvatnijeg portfolija uređaja u prethodnom tromesečju, poslovna jedinica kompanije Lenovo za data centre (DCG) ostvarila je porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu van teritorije Kine, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi.

Budući da su novi Moto telefoni ostvarili dobre rezultate na svim velikim tržištima, poslovna jedinica kompanije Lenovo za mobilne telefone (MBG) takođe je ostvarila povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je veliki broj isporuka ostvaren u Zapadnoj Evropi, Severnoj i Latinskoj Americi, što je rezultiralo stabilnim ukupnim rastom prihoda već treći uzastopni kvartal.

Takođe, poslovna jedinica kompanije za PC računare i pametne uređaje (PCSD) opet je bila profitabilna u svim regionima, pri čemu je na tržištima Evrope/Bliskog Istoka i Afrike zabeležen rekordni tržišni udeo od čak 23,1 odsto. Pored toga, predstavljen je i novi AR/VR uređaj u saradnji sa kompanijom Disney – Star Wars: Jedi Challenges, a takođe je proslavljena i 25. godišnjica legendarnog ThinkPad laptopa, krajem ovog kvartala.

Lenovo je takođe uspostavio saradnju sa kompanijom Fujitsu, koja podrazumeva zajedničko korišćenje resursa, pri čemu će Fujitsu doprineti ovoj saradnji svojim iskustvom u prodaji i podršci klijentima, kao i sektoru proizvodnje, istraživanja i razvoja, dok će Lenovo koristiti svoju prisutnost i veličinu na globalnom tržištu da dopre do što većeg broja korisnika.

Budući da Lenovo kao kompanija uvek traži prilike za saradnju i nova partnerstva, naročito na ključnim tržištima, ovo novo partnerstvo će joj omogućiti da ojača svoju poziciju na tržištu PC računara i ostvari konstantan rast.

„Nastavili smo da napredujemo u prethodnom kvartalu kada je u pitanju sprovođenje naše strategije u 3 koraka. Ostvarili smo najveću profitabilnost u oblasti PC računara, i povećali smo svoj udeo na tržištu u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju sektor data centara, treba naglasiti da njegova transformacija ide pozitivnim tokom i da se to vidi kroz povećanu prodaju. Naš mobilni sektor je i dalje u procesu transformacije, ali smo čak i ovde primetili značajan rast na određenim tržištima”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Kombinacija jake egzekucije i stvaranja stabilne osnove nastavlja da predstavlja jednu od ključnih snaga kompanije Lenovo. Razvoj našeg poslovanja u Brazilu je odličan primer toga. Naše investicije će i u budućnosti biti fokusirane na kreiranje čvrste i stabilne osnove za dalji razvoj, koji će nam obezbediti stabilno i održivo poslovanje”.

Bruto zarada kompanije povećala se za 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 1,6 milijardi američkih dolara, što je porast od 18,2 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Bruto marža porasla je za 13,7 odsto. Osnovna zarada po akciji iznosila je 1,26 američkih, odnosno 9,85 hongkongških centi.