Kompanija Lenovo pokrenula višegodišnje partnerstvo sa timom Scuderia Ferrari u Melburnu

U svom konstantom stremljenju da bude jedan od najcenjenijih i globalno priznatih brendova, kompanija Lenovo sklopila je višegodišnje partnerstvo o sponzorstvu sa timom Scuderia Ferrari – počevši sa sezonom za 2018. godinu, koja je počela 25. marta u Melburnu.

Cilj ovog partnerstva jeste povećanje svesti o Lenovo brendu postavljanjem logoa kompanije Lenovo na bočno krilo kao i na prednju osovinu bolida tima Scuderia Ferrari. Logo će se takođe nalaziti i na timskim uniformama kao i na rukavima trkačkih odela vozača. Lenovo će takođe obezbediti svoje proizvode (laptopove ThinkPad i tablet računare Miix) timu Scuderia Ferrari, kako na stazi tako i van nje.

Komentarišući sponzorstvo, predsednik kompanije i operativni dirketor Đanfranko Lanči (Gianfranco Lanci) izjavio je: „Kompanija je veoma zadovoljna sklapanjem partnerstva sa timom Scuderia Ferrari i prilikom da se približi jednom od globalno najpoznatijih brendova, poznatom po svom izvrsnom dizajnu, performansama i inovacijama – svim vrednostima koje su važne i kompaniji Lenovo. Kombinacija globalne platforme Formule Jedan i brenda Ferrari je savršena prilika za nas da dalje izgradimo Lenovo brend na svetskoj pozornici.”

Logo kompanije Lenovo se prvi put pojavio na bolidu SF71H, 22. februara u Maranelu, Italiji i debitovao je u Melburnu za prvi Grand Prix sezone 2018. Formule Jedan.