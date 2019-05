Kompanija Lenovo postigla rekordni prihod u 2018/19 godini

Kompanija Lenovo Group je danas objavila izvanredne rezultate koje je donela strategija „Inteligentna transformacija”, naglašavajući svoje vođstvo u svim segmentima. Po prvi put, globalna kompanija je ostvarila ukupne prihode od preko 50 milijardi dolara, porast od 12,5% na rekordnih 51 milijardu dolara.

Značajno povećanje profitabilnosti uključuje ukupan godišnji prihod koji je pre oporezivanja za četiri i po puta (459%) veći u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 856 miliona dolara, kao i neto prihod od 597 miliona dolara. .

Godišnji rezultati uključuju značajno jak četvrti kvartal kog karakteriše poboljšanje prihoda i profita u svim poslovnim jedinicama. Prihodi su porasli za 10% u odnosu na prethodnu godinu i dostigli 11,7 milijardi dolara. Prihod pre oporezivanja iznosio je 180 miliona dolara, što je skoro četiri puta više u odnosu na prethodnu godinu (143 miliona dolara, + 389%), a neto prihod je bio 118 miliona dolara (85 miliona dolara, + 261%).

Osnovna zarada po deonici za celu godinu bila je 5.01 američkih centi ili 39.2 honkonških centi, a za četvrti kvartal je ta cifra bila 1.00 američki cent ili 7.85 honkonških centi. Upravni odbor kompanije Lenovo proglasio je konačnu dividendu od 2.78 američkih centi ili 21.8 hiljada centi po deonici za fiskalnu godinu koja se završila 31. marta 2019. godine.

„Odličan finansijski učinak kompanije Lenovo rezultat je stalnog sprovođenja naše strategije transformacije. U vreme velikih globalnih promena – ekonomskih, socijalnih i ekoloških – mi se i dalje fokusiramo na to kako da se „inteligentno transformišemo” i kako da omogućimo našim mnogobrojnim klijentima širom sveta da uspešno učine isto to. Ponosan sam na naše odlične rezultate i siguran u buduće uspehe“, rekao je Yang Yuanqing, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo.

Pregled poslovnih grupa

Grupa pametnih uređaja (Intelligent Devices Group – IDG) nastavlja da bude vodeća u industriji. Podstaknuta strategijom interneta stvari (IoT) kompanije Lenovo, prihod grupe je skoro udvostručen za celu godinu (porast od 9.9%), a prihod pre oporezivanja je više nego udvostručen (109%) u odnosu na prethodnu godinu, na 1,843 miliona dolara za isti period.

Grupa personalnih računara i pametnih uređaja (Personal Computer and Smart Devices Group – PCSD), jedna od dve jedinice IDG sektora, dostigla je rekordni godišnji prihod od 38,5 milijardi dolara, sa prihodom od 1,98 milijardi dolara pre oporezivanja. Kroz inovacije korisnika, Lenovo je broj jedan PC kompanija na svetu (prema internacionalnoj kompaniji podataka, IDC-u) sa rekordnim tržišnim udelom od 23.4% za fiskalnu godinu i ostaje najbrže rastuća među top pet kompanija (+9.5% u odnosu na prethodnu godinu). Osporavanje statusa kvo i preispitivanje faktora forme i korisničkih iskustava rezultirali su brojnim tehnološkim dostignućima u protekloj fiskalnoj godini, naročito skorašnja najava od 13. maja o prvom savitljivom PC-u na svetu.

Druga poslovna jedinica IDG grupe, Mobile Business Group (MBG), poboljšala je prihod pre oporezivanja za 464 miliona dolara u odnosu na prethodu godinu i bila je profitabilna od početka druge polovine godine zahvaljujući jasnom fokusu na izabrana tržišta, konkurentnom portfoliju proizvoda i kontroli troškova.

Oblasti sa prioritetom su doživele brzi porast, uključujući rekordni udeo od 17,6% u Latinskoj Americi. U Severnoj Americi, obim poslovanja je prerastao tržište za 59,2 poena i u Kini za 185,8 poena spram tržišta. U ostatku sveta inventor je očišćen sa značajnim poboljšanjem profita – utirući put ponovnom rastu.

Data centar grupa (Data Center Group – DCG) je dostigla najbrži godišnji rast od kupovine poslovnog servisa x86, rastući 37% uz rekordni godišnji prihod od 6,02 milijardi dolara. Ovo je predvođeno jakim rastom infrastruktura Hyperscale i Software Defined Infrastructure, koje su imale godišnji porast od 240% i 96%.

Kompanija Lenovo ostaje na prvom mestu u svetu po performansama sa 139 svetskih rekorda, broj jedan u x86 pouzdanosti i zadovoljstvu klijenata na osnovu ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) i ostalih industrijskih standarda, i broj jedan provajder superkompjutera na TOP500 listi.

Bitne dodatne informacije

Tokom trajanja godine, Lenovo Capital and Incubator Group je uspešno povukla tri različite investicije i doprinela sa 107 miliona dolara prihodu grupe pre oporezivanja. Za celu fiskalnu godinu, prihodi od Software & Services dostigli su ,4 milijarde dolara, što je godišnji porast od 18,9%.

Najvažnija dešavanja u četvrtom kvartalu:

PCSD prihodi su porasli 10.3% u odnosu na prethodnu godinu; u PC-u je obim poslovanja porastao za 9% u odnosu na prethodnu godinu, 12 poena spram tržišta. Preduzeće je povratilo prvo mesto kada je reč o klijentima i ojačalo vodeću poziciju u Commercial Notebook PC računarima u rasponu od 800$ sa 34% godišnjeg rasta.

MBG je bila profitabilna drugi kvartal za redom, poboljšavajući prihod pre oporezivanja za 146 miliona dolara u odnosu na prethodnu godinu; prihod se vratio na godišnji rast po prvi put nakon pet kvartala, sa 15,1% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašio je tržište za 26,8 poena. Takođe u istom kvartalu je kompanija u svoje prodavnice donela prve 5G mobilne proizvode na svetu.

DCG poslovni prihod i profit nastavljaju da rastu iz godine u godinu uprkos teškim uslovima tržišta. Zajedničko ulaganje sa kompanijom NetApp u Kini je sada operativno i pokazuje rane znake uspeha.