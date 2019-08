Kompanija Lenovo započela fiskalnu 2019./2020. godinu vodećim rastom u industriji

Kompanija Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) objavila je rast prihoda u prvom kvartalu fiskalne 19./20. godine, dosegnuvši prihod od 12,5 milijardi američkih dolara, što predstavlja rast osam uzastopnih kvartala. Na godišnjem nivou, prihod pre oporezivanja se više nego udvostručio s porastom od 127 miliona američkih dolara, dosegnuvši 240 miliona američkih dolara. Neto prihod se takođe udvostručio s porastom od 85 miliona američkih dolara na 162 miliona američkih dolara.

Osnovna zarada po deonici u prvom kvartalu iznosila je 1,37 američkih centi ili 10,74 honkonških centi.

„Ova fiskalna godina je sjajno započela. Još jednom, odlični rezultati ovog kvartala pružili su čvrste dokaze kako strategija „Inteligentne transformacije” kompanije Lenovo omogućuje upravljanje održivim i profitabilnim rastom u današnjem dinamičnom i promenjivom svetu. Naše dosledno sprovođenje i operativna efikasnost omogućuju nam da ostvarimo našu viziju i svima isporučimo pametniju tehnologiju.”, izjavio je Yang Yuanqing, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo.