Kompanija LG donirala klima uređaje Institutu za neonatologiju

Kao društveno odgovorna kompanija svesna svakodnevnih problema sa kojima se susreću zdravstvene ustanove u Srbiji, a u cilju unapređenja uslova boravka prevremeno rođene dece u Institutu za neonatologiju u Beogradu, kompanija LG Electronics (LG) ovoj ustanovi donirala je četiri nova LG Dual Inverter klima uređaja.

Najnoviji klima uređaji kompanije LG Electronics (LG) sa ugrađenim Dual Inverter kompresorom štede energiju, a opremljeni su i nizom korisnih funkcija i naprednih tehnoloških rešenja koja će umnogome olakšati boravak novorođenčadi u Institutu. Osim antibakterijskih filtera koji pomažu u sprečavanju prodiranja minijaturnih čestica prašine, polena i grinja u prostoriju, ovi LG klima uređaji opremljeni su i visokoefikasnim ekološkim rashladnim sredstvom R32. Pored toga što ima viši indeks hlađenja nego što je to slučaj kod drugih tehnologija freona, tehnologija Freon R32 je i ekonomičnija i bezbednija.

Sredstva za kupovinu dragocene pomoći Institutu za neonatologiju donacijama su obezbedili zaposleni u kompaniji LG Srbija, ali i zaposleni iz regionalnih predstavništava kompanije.

„Donacija Institutu za neonatologiju predstavlja investiciju u budućnost dece i Srbije i veoma smo ponosni što smo bili u prilici da obezbedimo klima uređaje ovoj instituciji. Obilaskom Instituta uverili smo se da će proizvodi koje danas doniramo sigurno biti od velikog značaja kako deci i roditeljima, tako i zaposlenima u Institutu. Kompanija LG ima razvijenu kulturu društveno odgovornog poslovanja i trudićemo se da i ubuduće učestvujemo u sličnim akcijama, sa prioritetom da pomognemo deci”, izjavio je Branislav Jordanov, marketing menadžer kompanije LG Electronics u Srbiji.

Tom prilikom, prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski, koja je i direktorka Instituta, zahvalila se na dragocenoj donaciji, koja predstavlja veliku pomoć u svakodnevnom radu i lečenju novorođenčadi.

„Institut za neonatologiju leči 20-25 odsto od ukupnog broja prevremeno rođene dece koja se godišnje rode na teritoriji Republike Srbije i preko 50 odsto onih, rođenih sa težinom ispod 1500 grama. Lečenje i nega ove veoma vulnerabilne i rizične populacije je veoma zahtevan, složen i delikatan posao. Da bi se postigli optimalni rezultati, najviši stepen preživljavanja i kvalitet života, neophodno je da u svakom momentu budu obezbeđeni visoki stručni kadar, oprema, prostor, kao i svi prateći uslovi”, istakla je dr Milica Ranković Janevski, dodavši da je donacija klima uređaja kompanije LG izuzetno korisna i važna, jer pomaže da se obezbede optimalni mikroklimatski uslovi za najmlađe pacijente tokom lečenja, a istovremeno i radni uslovi za zaposlene koji o njima brinu.

Jedna od ključnih karakteristika LG klima uređaja novije generacije jeste Inverter tehnologija koja omogućava brzo postizanje željene temperature, bez obzira na to da li je u pitanju grejanje ili hlađenje. Ova inovacija omogućava daleko manju potrošnju, a samim tim donosi i velike uštede na kraju meseca.