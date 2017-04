Kompanija LG objavila finansijske rezultate za prvi kvartal 2017. godine

Kompanija LG Electronics objavila je finansijske rezultate za prvo tromesečje 2017. godine, prema kojima su zabeleženi prihodi u iznosu od 14,66 biliona južnokorejskih vona (12,70 milijardi američkih dolara), što predstavlja porast od 9,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

LG je maltene udvostručio operativne prihode, koji sada iznose 921,5 milijardi južnokorejskih vona (798,3 miliona američkih dolara), zahvaljujući činjenici da je kompanija Home Appliance & Air Solutions ostvarila najviše operativne prihode u poređenju sa prethodnih osam godina.

Kada je reč o poslovnim jedinicama kompanije LG Electronics, rezultati izgledaju ovako:

Kompanija LG Home Appliance & Air Solutions je tokom prvog kvartala zabeležila porast od 10 odsto u prodaji u odnosu na isti period prošle godine i čak 15 odsto u poređenju sa prethodnim tromesečjem. Prihodi u iznosu od 4,64 biliona južnokorejskih vona (4,02 milijarde američkih dolara) reflektuju snažan učinak na tržištima Azije i Latinske Amerike, gde je prodaja porasla za 33 odsto u odnosu na isti period prošle godine, zahvaljujući dobroj prodaji TWINWash mašina za pranje veša, klima uređaja i pojedinih frižidera, ali i novog premijum uređaja za održavanje odeće, po imenu LG Styler, kao i prečišćivača vazduha.

Kompanija LG Home Entertainment je u prvom kvartalu tekuće godine zabeležila najvišu operativnu maržu od 8,8 odsto na prodaju u iznosu od 4,33 biliona južnokorejskih vona (3,75 milijardi američkih dolara), uglavnom zahvaljujući uvećanoj prodaji premijum proizvoda, poboljšanoj strukturi troškova i fleksibilnijoj strategiji za suočavanje sa porastom cena panela. Kompanija očekuje da će u narednom tromesečju trend potražnje za televizorima ostati pozitivan, s obzirom na prilike na tržištima Severne i Latinske Amerike i Azije, gde raste popularnost premijum LG OLED i Ultra HD televizora, te nakon predstavljanja modela LG SIGNATURE OLED W.

Kompanija LG Mobile Communications zabeležila je prihode od 3,01 biliona južnokorejskih vona (2,61 milijarde američkih dolara), što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na prethodni kvartal i dva odsto u poređenju sa prvim tromesečjem prošle godine. Porast je usledio nakon lansiranja smart telefona G6 i novih modela srednje klase. Kompanija je prijavila ispostavu 14,8 miliona uređaja, što je za 10 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Kompanija LG Vehicle Components zabeležila je izuzetnu prodaju u iznosu od 876,4 milijardi južnokorejskih vona (759,2 miliona američkih dolara), što predstavlja porast od čak 48 odsto u poređenju sa prvim kvartalom 2016. godine. Ovome je najviše doprinela uspešna saradnja sa kompanijom General Motors na izradi popularnog električnog vozila Bolt. Očekuje se da će nastavak ulaganja u istraživanja i razvoj uticati na profitabilnost tokom ove godine.