Lenovo Data Centar grupa ubrzava telekomunikacionu infrastrukturu i fokus na Internet stvari

Kompanija Lenovo objavila je, nedavno, plan razvoja revolucionarnih softverskih rešenja orijentisanih ka korisnicima, kako bi podržala telekomunikacionu i IoT (Internet of things) infrastrukturu. U svetlu najviših prihoda za kompaniju u poslednje dve godine, Data Centar Grupa (DCG) kompanije Lenovo nastavlja da podstiče svoje transformišuće putovanje, kako bi razvila inovacije za korisnike.

Kompanija Lenovo je ostvarila značajan napredak otkako je preokrenula svoj fokus kada su u pitanju data centri, da bi zadovoljila potrebe svojih klijenata, korisnika high performance computing-a (HPC) i korporativnih klijenata, tako što je ubrzala njihove inicijative bazirane na cloud servisima i veštačkoj inteligenciji upotrebom najnovije tehnologije – što je rezultiralo novim nivoima pojednostavljenosti operative. Sledeća faza transformacije fokusirana je na telekomunikacionu infrastrukturu i globalne potrebe IoT (Internet of things) sektora.

„Kompanija Lenovo ubrzava naše planove na polju telekomunikacija i Interneta stvari, koji su zasnovani na snažnoj potražnji korisnika širom sveta,” rekao je Kirk Skaugen, izvršni potpredsednik i predsednik Lenovo Data Centar grupe. „Naš cilj je da pridobijemo poverenje klijenata kao najpouzdaniji data centar i provajder telekomunikacionih infrastruktura, neopterećen protekcionizmom koji je prisutan кod ostalih provajdera koji su motivisani vlasničkim i skupim, zastarelim rešenjima. Takođe smo srećni što su kod nas zaposleni neki od najtalentovanijih ljudi u industriji, sa fokusom na proširivanje naše vodeće pozicije, kada su u pitanju zadovoljstvo korisnika i pouzdanost u x186 server.”

Proširena telekomunikaciona organizacija kompanije Lenovo će se fokusirati na stvaranje zajedničkih inovacija, kako bi isporučili rešenja koja su fokusirana na korisnikа, što se nastavlja na neprikosnovenu ekspertizu kompanije Lenovo kada je u pitanju pouzdan i standardizovan hardver.

Kako planovi povodom lansiranja 5G mreže postaju sve izvesniji širom sveta, kompanija Lenovo će raditi na NFV hardveru i softverskim rešenjima koja su zasnovana na The Open Compute projektu (The Open Compute Project) i drugim standardima.

U novoformiranom odeljenju za Internet stvari (IoT), kompanija Lenovo će pomoći klijentima da preobraze svoje uređaje u pametne, povezane uređaje, transformišući ih tako u analitičke motore za poboljšanje produktivnosti i efikasnosti. Kompanija Lenovo će se fokusirati na ugradnju opreme serverskog kvaliteta u svojim IoT rešenjima, kako bi poboljšala povezanost i kreirala set vrhunskih platformi koje mogu da analiziraju ogromne količine podataka u svrhu donošenja odluka u realnom vremenu.

Sofverski definisana telekomunikaciona I IoT rešenja na MWC-u

Na sajmu MWC 2018u Barseloni, kompanija Lenovo je otkrila svoje rešenje sa optimizovanim performansama, koje je zasnovano na Think SR650/SR630 sistemu servera i switch-eva i Red Hat OpenStack i Mellanox ConnectX-4 NICs platformama za ubrzano paketno procesuiranje (accelerated packet processing). Uz to, kompanija Lenovo se priključuje programu „Intel Select Solution for NFV”, i nudi rešenje posebno optimizovano za NFV radno opterećenje zasnovano na enkripciji i kompresiji. Rešenje se sastoji od Intelove QuickAssist tehnologije (QAT) i Intelogovg XXV710 NIC koji je omogućen na serverima SR650/SR630 kompanije Lenovo.

„Zahvaljujući liderstvu i usvajanju Intel® Select rešenja, kompanija Lenovo podstiče ubrzan rad na prototipovima i raspoređivanju komunikacionih servisa sledeće generacije, čime se stvaraju veće mogućnosti i veća korisnička vrednost,“ rekla je Sandra Rivera, stariji potpredsednik i generalni direktor Network Platform Grupe u Intel korporaciji. „Naša saradnja sa kompanijom Lenovo će ohrabriti usvajanje Select rešenja kompanije Intel za NFVI i ubrzaće vreme za reklamaciju, istovremeno nudeći rešenje proverenih i optimizovanih performansi.“

Koristeći svoju vodeću poziciju kada je u pitanju pouzdanost x86 servera, kompanija Lenovo će takođe demonstrirati prvu 5G baznu mrežu u industriji uz softversku i virtuelnu implementaciju centralizovanih i distribuiranih jedinica (CU/DU), koje su omogućene zahvaljujući zajedničkoj saradnji sa kompanijom China Mobile, zasnovanoj na korisničkom iskustvu.