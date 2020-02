Lenovo dostiže rekordne performanseu trećem kvartalu

– Kompanija Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) objavila je danas da su prihodi u trećem kvartalu dostigli rekordno visokih 14,1 milijardi američkih dolara, kao i deseti uzastopni kvartalni rast. Dobitak pre oporezivanja porastao je za 11% u odnosu na isti kvartal godinu dana ranije, na 390 miliona američkih dolara, a neto prihod je takođe povećan za 11% u odnosu na prethodnu godinu, na 258 miliona američkih dolara.

Osnovna zarada po akciji u trećem kvartalu bila je 2,16 američkih centi ili 16,90 hongkonških centi.

„U prošlom kvartalu, uprkos geopolitičkim nesigurnostima i nedostatku snabdevanja širom industrije, postigli smo rekordne performanse sa geografskim balansom, operativnom izvrsnošću i čvrstom realizacijom strategije. I prihodi i dobitak pre oporezivanja su dostigli vrhunac“, rekao je Yang Yuanqing, predsednik i direktor kompanije Lenovo. „Ove osnovne kompetencije ne samo da nam omogućavaju da iskoristimo mogućnosti transformacije tehnologije i podstaknemo održivi rast, već nam pomažu i u rešavanju izazova sa kojima se danas suočavamo.“