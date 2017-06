Lenovo kreirao najveći superračunar na svetu zasnovan na Intel platformi

Na današnjoj Međunarodnoj konferenciji o superračunarima , kompanija Lenovo najavila je da je za Centar za superračunare u Barseloni (BSC) kreirala i instalirala najveći superračunar na svetu, zasnovan na novoj generaciji Intel platforme.

Superračunar od 11,1 petaFLOP-a, nazvan MareNostrum 4, biće smešten u „najlepšem data centru“, na Politehničkom univerzitetu Katalonije, u Barseloni, i biće korišćen u napredne naučne svrhe, od istraživanja ljudskog genoma, bioinformatike i biomehanike, do predviđanja vremenskih prilika i atmosferskog sastava.

Ovaj novi sistem, koji će vremenom nastaviti da se razvija, nalazi se na 13. mestu najnovije TOP500 (top500.org) liste koja je ažurirana danas.

„Brza isporuka, instalacija i optimizacija MareNostrum 4 sistema u BSC centru demonstrira snagu kompanije Lenovo u oblasti superračunara”, izjavio je Kirk Saugen, predsednik jedinice za data centre u kompaniji Lenovo.

„Nadograđujući se na našu 25-godišnju istoriju x86 servera i vodeću poziciju u oblasti x86 servera kada je u pitanju zadovoljstvo korisnika, naš cilj u kompaniji Lenovo jeste da budemo najveća kompanija za superračunare na svetu, koja će pomoći čovečanstvu da reši najzahtevnije izazove kroz brzu primenu tehnologije i inovacija”.

Sistem pokreće više od 3.400 serverskih čvorova nove generacije, uz Intel® Xeon® skalabilne procesore, međusobno povezane sa više od 60 kilometara Intel Omni-Path Technology 100 Gb/s mrežnih kablova.

To je treći savremeni HPC sistem koji je kompanija Lenovo instalirala u sklopu Partnerstva za napredno računarstvo u Evropi (PRACE), što je čini najvećim proizvođačem HPS sistema za naučnu zajednicu, i učvršćuje njenu poziciju kao superračunarsku kompaniju u Evropi koja najbrže raste.

„Od laboratorije do fabrike, do specijalizovanih timova na licu mesta, isporučivanje sistema ove veličine i složenosti zahteva superioran nivo integracije i umeća”, izjavio je Madu Mata (Madhu Matta), potpredsednik i generalni menadžer sektora za superračunare i veštačku inteligenciju u kompaniji Lenovo. „Neophodan je fokus na holističko korisničko iskustvo koji mali broj kompanija može da obezbedi”.

Dokazan globalni HPC lider

Od njenog prvog pojavljivanja na Top500 listi 2014. godine, kompanija Lenovo je postala proizvođač sa najbržim rastom na svetu[2]. Lenovo je druga kompanija na globalnoj TOP500 listi, sa 92 mesta na ovoj listi. Kompanija Lenovo nalazi se na vodećem mestu u oblasti superračunara u Kini, najvećem i najbrže rastućem regionu za superračunare na svetu, pri čemu ima čak 50 odsto više mesta od najbližeg konkurenta.

Sa ciljem da nastavi da klijentima obezbeđuje pristup najnovijim tehnologijama, kompanija Lenovo je odlučila da takođe nadogradi svoj globalni HPC centar za inovacije u Štutgartu, sa 6.000 jezgara najnovijih Intel Xeon skalabilnih procesora i najnovijim NVIDIA grafičkim kartama međusobno povezanih najkvalitetnijim materijalima kompanija Mellanox i Intel.

HPC centar za inovacije otvoren je u maju 2015. godine, kako bi omogućio kompaniji da sarađuje sa klijentima i obezbedi im pristup najnovijim tehnologijama, kao i da testira najmodernije superračunare pre njihovog isporučivanja, kao što je MareNostrum 4. Kompletna nadogradnja sistema biće završena u avgustu 2017. godine.

Primer industrijske saradnje podstaknute HPC centrom za inovacije jeste Univerzitet u Birmingemu koji je kreirao istraživački centar pod nazivom Birmingham Environment for Academic Research (BEAR). BEAR centar predstavlja skup IT resursa koji su univerzitetskoj zajednici i kvalifikovanim eksternim naučnimcima dostupni bez dodatnih troškova, čime ubrzavaju proces istraživanja u brojnim disciplinama, kao što su skevenciranje genoma, medicinska i lingvistička istraživanja.

„Sekvenciranje genoma može da obezbedi brze informacije o rasprostranjenosti i šablonu širenja velikih epidemija. Kada je Zika virus pogodio Ameriku, uspeli smo da odgovorimo brzo tako što smo obezbedili prenosivo sekvenciranje u pogođenim oblastima, čime smo dobili podatke o sekvencama za samo nekoliko dana”, izjavio je profesor Nik Loman (Nick Loman), profesor mikrobijalne genomike i bioinformatike na Univerzitetu u Birmingemu.

“Komparativna analiza sekvenca genoma zahteva visoke računarske performans Novi sistem omogućuje brzo i pouzdano obrađivanje podataka, čime se ubrzava analiza. Imamo tu mogućnost da veoma brzo pristupimo stotinama različitih procesora, hiljadama gigabajta RAM-a i desetinama terabajta skladišnog prostora. To znači da možemo da držimo korak sa brzom promenom podataka i da pravovremeno objavljujemo nova istraživanja naučnoj i zdravstvenoj javnost, kako bismo pomogli u sprečavanju i širenju svetskih epidemija”.

Dostupnost

Pristup Lenovo HPC centru za inovacije dostupan je svim klijentima kompanije. Za više informacija, kontaktirajte lokalnu kancelariju ili partnere.