Lenovo najavio novi „Partner Engage Program“

Kompanija Lenovo danas je najavila novi globalni program za poslovne partnere koji nagrađuje lojalnost i uspeh.

Novi Lenovo „Partner Engage Program“ obezbeđuje jednu globalnu višeslojnu strukturu koja omogućuje jednostavnije organizovanje poslovanja na različitim tržištima, kako za nove tako i za postojeće prodajne partnere u EMEA regiji i širom sveta. „Authorized“, „Silver“, „Gold“ i „Platinum“ nivoi obezbeđuju jednostavniju klasifikaciju radnih zadataka i pružaju veće mogućnosti za rast profita.

Svaki nivo omogućuje pristup tehničkim i prodajnim treninzima, marketing alatima, kao i uslugama podrške i servisa.

Na osnovu povratnih informacija koje je dobila od parntera, kompanija Lenovo je pojednostavila sistem, pri čemu je nadogradila alate u okviru programa, kao i sam proces dobijanja nagrada.

Na ovaj način, obezbeđena je konstantnost u radu, kao i bolja predvidivost poslovanja i profitabilnost, pri čemu su za sektore PC računara i data centara obezbene nagrade za uspešno poslovanje.

Kako bi ovo obezbedio, Lenovo je nadogradio već postojeći partnerski program i unapredio ga, kreirajući jedan sveobuhvatan okvir, ali kreiran prema specijalnim partnerskim zahtevima, uz posebne programe za sektore PC računara i data centara.

Programi pružaju partnerima specijalizovanu podršku (i sertifikate, kada je to neophodno) za svaku oblast, zajedno sa specijalno kreiranim nagradana, u skladu sa njihovim fokusom.

Jednostavan i transparentan, Lenovo „Partner Engage Program“ pruža nove i atraktivne podsticajne mere, kao što su popusti, razvojni fondovi i brz pristup personalizovanim poslovnim resursima kroz jednostavan partnerski portal. Ovaj Portal će im takođe obezbediti pristup prodajnim, marketing i trenažnim funkcionalnostima, kao i opciju celodnevne podrške za partnere.

„Naša industrija je dinaminčnija nego ikada. Zahtevi klijenata su postali složeniji, pri čemu je neophodno da im obezbedimo fleksibilniji radni prostor i jednostavnu skalabilnost. Prisustvo jakog poslovnog partnera i dobrog odnosa sa vendorima je od klučnog značaja za obezbeđivanje pouzdanih krajnjih rešenja i ispunjavanje svih očekivanja klijanata”, izjavio je Marko Andersen (Marco Andresen), glavni operativni direktor i potpredsednik sektora za kanale u EMEA regiji.

„Lenovo je posvećen kreiranju novih poslovnih prilika i saradnji sa partnerima, umesto takmičenja sa njima, i upravo to je osnova za ovaj zajednički uspeh. Naš unapređeni parnterski program će omogućiti parnterima da podstaknu rast pri čemu će moći da se fokusiraju na specifične zahteve tržišta PC računara i data centara”.