Lenovo nastavlja da napreduje i u prvom kvartalu 2017/18 godine

Nova poslovna strategija kompanije Lenovo omogućila je bržu transformaciju poslovanja tokom prvog kvartala 2017. godine, pri čemu je ostvarena dobra profitabilnost u sektoru PC računara/pametnih uređaja, kao i poboljšanja u profitu i prihodu o željenim oblastima za kompaniju, kao što su data centri i mobilni uređaji.

Podstaknut novim investicijama, sektor data centara kompanije Lenovo (DCG) predstavio je najkompletniju porodicu proizvoda do sada, uz novi portfolio ThinkSystem i ThinkAgile rešenja. Sektor mobilnih uređaja takođe je predstavio značajne nove proizvode, na čelu sa Moto Z2 Force mobilnim telefonom, koji će biti dostupan kod svih operatera u SAD, i koji je uticao na porast vrednost brenda širom sveta.

„U prvom kvartalu ove fiskalne godine, ostvarili smo stabilne rezultate uz pomoć naše nove strategije u 3 koraka. Zadržali smo vodeću poziciju kada je u pitanju profitabilnost u sektoru PC računara, izgradili smo osnovu za sektore mobilnih uređaja i data centara, i imali dodatne investicije u nove tehnologije”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo. „Ostvarili smo stabilan napredak u svakom koraku naše nove strategije. Sektor mobilnih uređaja je ostvario naročito dobar napredak, i na dobrom je putu da ostvari pozitivan finansijski rezultat u drugoj polovini ove fiskalne godine. Budući da i sektor data centara dobro napreduje, očekujemo da će ova dva sektora biti naša velika snaga i da će nam doneti značajne rezultate”.

U prvom fiskalnom kvartalu, koji je završen 30. juna 2017. godine, prihod kompanije Lenovo iznosio je 10 milijardi američkih dolara, što je otprilike na istom nivou kao u prethodnoj godini, ali predstavlja porast od 4,5 odsto u poređenju sa prethodnim kvartalom. Gubitak pre oporezivanja u prvom kvartalu iznosio je 69 miliona dolara, dok je neto gubitak bio 72 miliona američkih dolara.

Operativni profit porastao je za 110 miliona američkih dolara u poređenju sa prethodnim kvartalom. Bruto profit kompanije u prvom kvartalu opao je za 11 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, i iznosio je 1,4 milijarde američkih dolara, uz bruto maržu od 13,6 odsto. Osnovni gubitak po akciji u ovom kvartalu iznosio je 0,66 američkih centi, odnosno 5,15 hongkongških centi.

Kompanija Lenovo je predstavila svoju strategiju u 3 koraka, pri čemu je akcenat bio na ostvarivanju rasta i povećanju profita u sketoru PC računara/pametnih uređaja, kao i stabilizaciji sektora data centara i mobilnih uređaja. Kompanija Lenovo takođe je imala značajne investicije u nove tehnologije i platforme sledeće generacije koje će pomoći korisnicima da se brže prebace u novu internet eru, u kojoj će svi pametni uređaji biti povezani na cloud i koje će ih pokretati veštačka inteligencija (AI).

Pored toga, budući da je kompanija Lenovo nastavila da proširuje svoj ekosistem, Lenovo ID (jedinstvena identifikacija korisnika Lenovo uređaja do kojih se može doći direktno) je dostigao brojku od 225 miliona korisnika u prvom kvartalu ove godine. Napredak koji je Lenovo ostvario u sektoru koji nije povezan sa hardverom, kao što su softver, usluge i big data, već je doneo značajne rezultate i obezbedio nove klijente za kompaniju.

Na trećem po redu Tech World događaju, koji je održan prethodnog meseca u Šangaju, kompanija Lenovo je predstavila nekoliko novih proizvoda, kao što su SmartVest i daystAR naočare, čija je svrha da pomognu u industrijskom održavanju. Kompanija Lenovo je takođe najavila investiciju od 1,2 milijarde američkih dolara u oblast veštačke inteligencije (AI), a radiće i na kreiranju rešenja i partnerstava o oblasti proizvodnje, zdravstva i transporta.